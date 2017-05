Familiares de desaparecidos han recibido llamadas de extorsión falsas

*Sus familiares anuncian plantón permanente en casa de gobierno si no hay respuesta.

Colima, Col.- Aún no queda claro cómo un vendedor de biblias procedente del Estado de México, un empleado de una refresquera y un proveedor de paletas desaparecieron en el municipio de Villa de Álvarez la noche del pasado domingo 21 de mayo.

Según la hermana de David Verduzco, Eva, ese día salieron a tomar unas cervezas con otros tres de sus amigos; a uno de ellos lo dejaron entre las 8 y 9 de la noche en la colonia La Reserva y de ahí nada.

“No tenemos respuesta de las autoridades, son 6 días desde que pusimos la denuncia porque esperamos el protocolo de 48 horas, no nos dijeron que se podía poner antes, tuvimos que esperar para poner la denuncia (ante la PGJE)”.

Las autoridades esperan respuesta por parte del Registro Público Vehicular (Repuve) para comprobar si salieron del Estado en el vehículo Jetta en el que viajaban, aunque llevaba placas del Estado de Michoacán.

“También esperamos respuesta de las telefonías para sus celulares, del GPS y no hay respuesta. Tenemos entendido que si ellos quieren pueden ejercer presión para tener respuesta en 48 horas. Los agentes pasan a nuestros domicilios para conocer qué sabemos”, dijo.

Aseguró que sus familiares son personas honestas y trabajadoras que viven al día “no tenemos dinero como para decir que se los llevaron por eso”, lamentó.

David Verduzco trabajaba en una empresa refresquera, Gerardo Ramírez era empleado de una paletería e Iván Hernández era vendedor de biblias y otros libros.

“Yo recibí una llamada el día de ayer (sábado), pero se me hizo chistoso porque me decía ‘mamá, mamá’ y nosotros no tenemos mamá, yo soy su única familiar y él no habla como chilango, no me pidieron dinero, era como una llamada de extorsión, yo necesitaría hablar con mi hermano para saber si es algún secuestro”, concluyó.

