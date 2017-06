Exige Zepeda la renuncia del secretario de Seguridad

*Tiene 10 meses en el puesto sin resultados

Colima, Col.- La delegada especial del PRD, Martha Zepeda del Toro, exigió la renuncia del secretario de Seguridad, Francisco Castaño Suárez, por sus nulos resultados en el combate a la delincuencia y en devolver la tranquilidad al estado.

En rueda de prensa, la perredista recordó que el anterior titular de Seguridad Pública, Eduardo Villa Valenzuela, perdió el puesto luego de 6 meses con altos índices de violencia “Y ahora ya lleva (Castaño) 10 meses y seguimos igual”.

Sostuvo que los argumentos de Castaño Suárez para explicar el aumento de la violencia “son sumamente preocupantes porque dice que Colima hay un escenario y un campo de disputa de la delincuencia organizada y lo dice como si no estuviera en sus manos hacer algo, parece que tiene una posición de mero espectador”, dijo.

Coincidió con la postura del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido que los estados han dejado crecer la delincuencia por su ineficiencia “Yo estoy plenamente convencida que cuando lo decía se refería al caso del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez”, aseveró.

Agregó que el perfil del próximo Secretario de Seguridad Pública debe ser de Colima “porque ya hemos tenido bastantes fuereño que no dan resultados, no conocen la realidad de Colima y si la conocen, no se les preocupa lo suficiente (…) ninguno ha dado el ancho”.

Zepeda del Toro insistió en que “peor no podemos estar, además va en crecimiento la situación y no podemos esperar a que haya un resultado diferente con la misma estrategia y con los mismos funcionarios y es apostarle a algo que no va a pasar”, concluyó.

