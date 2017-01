El campo será de los más afectados por el alza de los combustibles: Martín Cazares

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El regidor y productor de limón, Martín Cazares, visualiza un panorama crítico para la agricultura del país, pues con el alza a los combustibles, el campo se verá más dañado.

“De por sí ustedes lo ven, la agricultura está totalmente abandonada, sí hay apoyos pero son muy dispersos siendo que la agricultura es la que genera más empleos a la sociedad. No se le ha visto al campo como en otras partes, como el gran negocio, pues aquí el productor es siempre el que paga todo la gasolina y el diésel, así como los productos de los agroquímicos; el campo cada vez está más olvidado”, señaló.

Las afectaciones a la economía de los agricultores han provocado que los campesinos vayan dejando en abandono sus terrenos, “y esto que provoca que las grandes extensiones se concentren en dos o tres productores. Sí hay un gran índice de tierras abandonadas e inclusive los jóvenes no se meten a trabajar las tierras porque no lo ven como sustento, y las personas adultas ya no tienen recursos para trabajar sus tierras y optan por vender sus parcelas”, lamentó.

