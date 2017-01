Desde la Curul 26

Hablando de mujeres y traiciones…

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Mal se vieron las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado, al despedir sin causa justificada, –al menos no dada a conocer–, al Secretario Ejecutivo del Consejo General de ese organismo electoral, Miguel Ángel Núñez Martínez, cometiendo pifias y errores garrafales, que seguramente van a tener repercusiones en un futuro próximo.

Resulta que el pasado miércoles ya después de las 20:00 horas, enviaron una invitación a la XXII sesión extraordinaria a celebrarse el jueves a partir de las 10:00 horas, y extrañamente, la convocatoria a la sesión, era firmada por la presidenta provisional Ayizde Anguiano Polanco, no así el Secretario Ejecutivo, a quien le corresponde elaborar la propuesta de orden del día y la que envía los citatorios.

En la propuesta de orden del día únicamente aparecían dos puntos y ahí se anticipaba las causas por las cuales Ayizde Anguiano, no había contemplado la participación del Secretario Ejecutivo. Miguel Ángel Núñez Martínez, el primero de los puntos era “proyecto de acuerdo que presenta la consejera presidenta (provisional, Ayizde Anguiano Polanco), relativo a la designación del titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del instituto Electoral del Estado de Colima”.

El segundo punto era la lectura del proyecto de acuerdo del Consejo General relativo a la reasignación presupuestal del ejercicio 2017, correspondiente a este organismo electoral.

Si, así, a la mala, por la espalda el Secretario Ejecutivo estaba siendo acuchillado por aquellas y aquellos consejeros con quienes el Secretario Ejecutivo decidió jugársela cuando se presentaron las demandas en contra de quien fue la presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado, doctora Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, cuando este organismo electoral vivió una de sus etapas más difíciles, por distintas circunstancias.

Sí, con una cuchillada trapera, por la espalda, estaban pagándole al Secretario Ejecutivo del IEEC, que les haya ayudado a las y los consejeros, cuando el órgano correspondiente del consejo general del Instituto Nacional Electoral, estuvo allegándose la información y las pruebas para sancionarlos por haber violado la Constitución Política del Estado, cuando por sus pistolas este consejo modificó las listas de candidatos y candidatas a diputados locales y a regidores plurinominales, y estuvieron a punto de correrlas a todas y a todos.

El Secretario Ejecutivo les ayudó hasta donde pudo y al final, aunque ahora no se lo reconozcan, no las corrieron a todas y a todos, por lo que hizo o dejó de hacer Miguel Ángel Núñez.

Yo no sé si estará apegada a legalidad la remoción de Miguel Ángel Núñez, ni tampoco lo que sucedió durante la sesión del pasado jueves en el consejo general del Instituto Electoral, eso se lo dejo a usted para que lo juzgue.

Como el secretario ejecutivo no había sido requerido para elaborar el orden del día, ni convocar a sesión extraordinaria, el jueves Miguel Ángel Núñez, salió a realizar trabajo del propio Instituto Electoral, se encontraba realizando unas diligencias, a efecto de hacer llegar una información para constituir una fe de hechos con motivo de una investigación que realiza la Comisión de Derechos y Quejas.

Por las prisas ni lo corrieron…

Por eso llegó 45 minutos después de que había iniciado la sesión, para lo cual la presidenta provisional Ayizde Anguiano, había mandado llamar a Gabriela Rivera, directora de Administración del IEEC, a quien propuso para que por única ocasión, fungiera como Secretaria Ejecutiva para esta sesión extraordinaria y con la complicidad de todos los integrantes del consejo aprobaron la propuesta, por lo que se inició la sesión.

Cuando llega el Secretario Ejecutivo al edificio se percata que están en sesión, y lógico trata de tomar su lugar en el consejo, como lo señala la ley, y hacer saber al pleno, que a pesar de ser el secretario ejecutivo, no se le invitó a constituir parte de la sesión, informándoles incluso de las tareas que estaba haciendo fuera del Instituto, ya que a él nadie le había pedido convocar a esa sesión extraordinaria.

La presidenta provisional y los demás consejeros del IEEC, no tenían argumentos para negarle el derecho a estar en la sesión, pero todos estaban de acuerdo en que lo iban a destituir; no había argumentación sólida, por eso cuando Ayizde Anguiano, extralimitándose en sus funciones de presidenta, pues las sesiones son públicas y a nadie puede mandar sacar sin causa justificada, ordena a Miguel Ángel Martínez: “Sálgase de aquí, sálgase de aquí, no puede estar en la sesión…”.

Como el Secretario Ejecutivo insistía en que si no había sido destituido por nadie y estaban en una sesión extraordinaria, era su derecho estar ahí y como los y las consejeras no tenían argumentos válidos, Ayizde Anguiano decreta un receso “hasta que se retire”, y abandonaron el salón de plenos.

El Secretario Ejecutivo del consejo general del IEEC, mostró mayor madurez y se retiró del salón de plenos, no así del edificio, por lo que se reanudó la sesión y se presenta el acuerdo para designar al titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Estado de Colima.

El dichoso acuerdo lo presentó al pleno la presidenta provisional Ayizde Anguiano, porque según ella desde el 27 de enero de 2016, este consejo general había aprobado el acuerdo IEE/CG/A005/2016, señala que no habían sido ratificados el titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, así como los titulares de las direcciones de Organización Electoral y Capacitación y Educación Cívica.

La presidenta provisional y los y las consejeras que acuchillaron a Núñez Martínez, reconocen que el INE en sus lineamientos daba un plazo de 60 días a partir de enero de 2016, para notificar el cumplimiento de su acuerdo, por lo que al no ser ratificado, pero tampoco removido en el lapso señalado por el INE, operaba la ratificación tácita.

Pero no, Ayizde y sus cómplices interpretaron de acuerdo a sus conveniencias este acuerdo. Si como reconoce la presidenta provisional el acuerdo del INE les daba 60 días y la anterior presidenta Alejandra Valladares, que ya para entonces tenía desavenencias con Miguel Ángel Núñez, ella y las y los demás integrantes del consejo, tenían la obligación de haber hecho esa puntualización a la anterior presidenta del consejo.

Pasan por alto que la omisión, también es corrupción, en consecuencia las y los demás integrantes del consejo tendrían responsabilidad en esa omisión, que de acuerdo a las leyes laborales operan en favor del trabajador

Ahora, ¿por qué remover al Secretario Ejecutivo?, sin duda porque les estorbaba, por eso le hablaron al oído a Oscar Omar Espinosa, a su vez Director Jurídico de la Secretaría Ejecutivo del Consejo General, para que se prestara a ser artífice para culminar la traición, porque éste no dudó en traicionar a quien era su jefe inmediato y que le había dado la confianza para que fuera su director jurídico.

Por eso cuando los comisionados políticos le preguntaron a la presidenta provisional cuáles eran las causas de peso para remover al Secretario Ejecutivo, tan solo dijo que “porque se le perdió la confianza”, ¡ah qué caray!

Vienen más…

Terminó la sesión y el jueves nadie dio la cara a Miguel Ángel Núñez, para decirle que estaba despedido, por lo que el consejo general tenía dos Secretarios Ejecutivos, uno en funciones que “corrieron” pero que nadie se atrevía a decirle que ya les estorbaba; y otro que se prestó al juego de las y los consejeros, pero que no ha rendido hasta hoy, protesta del cargo.

A Ayizde Anguiano, y a los otros cinco consejeros y consejeras les tiemblan las corvitas, porque saben todo lo que hizo por ellas y ellos Miguel Ángel Núñez, que además, si a ellas y a ellos ya se les olvidó habrá que recordarles que había un acuerdo o un pacto, para que Núñez Martínez se mantuviera en el cargo.

Se había rumorado que este lunes habría otra sesión extraordinaria, no sé si la iban a convocar a que rindiera protesta el secretario ejecutivo que ellos nombraron, o porque Ayizde Anguiano, está preparando otra puñalada y ahora va por la cabeza de Juan Manuel Rodríguez Peña, director de Organización Electoral, que es uno de los que más saben de la materia al interior del Instituto Electoral del Estado.

¿Y saben por qué?, porque ahora que salgan del consejo general Verónica González Cárdenas, Isela Guadalupe Uribe y José Luis Fonseca, seguramente Juan Manuel Rodríguez Peña, participará en la convocatoria de selección de consejeros y desde ahora quienes se han coludido al interior del consejo general, están tratando de impedir a como dé lugar el que se convierta en consejero.

¿Y sabe cuál va a ser el pretexto? Que hace un año no fue ratificado por la anterior presidenta del consejo general del IEEC el nombramiento de Rodríguez Peña, al frente de la dirección de Organización Electoral y que le han perdido la confianza.

Qué va a continuar, bueno pues otra vez el pleito ante los tribunales, porque sin duda Miguel Ángel Núñez Martínez, va a busca la protección de la justicia y lo que va a suceder, yo no sé si le van a dar la razón y lo vayan a restituir en el cargo, pero lo que sí no será remoto que el consejo general del Instituto Nacional Electoral, reanalice el asunto de las y los integrantes del consejo general del Instituto Electoral del Estado y los remueva a todos.

Si este año cuando sacará la convocatoria para renovar, seguras tres posiciones, que pudieran ser cuatro incluyendo la de la presidenta Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, pues al ver todas las pifias y erratas no es descabellado que llegado el momento decidan renovar todo el consejo.

Por cierto… les doy una primicia…

Para quienes creían que el caso de la hoy ex presidenta destituida del consejo general del Instituto Electoral del Estado, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, ya está concluido, déjeme darles una primicia y decirles que están muy equivocados.

Les comento que la doctora Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el recurso de apelación en contra de la determinación del Consejo General del instituto Nacional Electoral en contra de su destitución del cargo de consejera presidenta del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Colima.

El expediente se encuentra radicado en asuntos en instrucción y se le asignó el número SUP-RAP 532/2016, mismo que le fue asignado al Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, luego de que se excusó de conocer de este asunto el Magistrado José Luis Vargas, a quien originalmente le había sido asignado, pero en virtud de que José Luis Vargas, fue el abogado que promovió el recurso en contra de Valladares Anguiano, como representante del Partido Revolucionario Institucional, es que solicitó excusarse para no conocer de este asunto, por lo que se le turnó al magistrado Mata Pizaña.

El acto reclamado por la doctora Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, es la Resolución del Instituto Nacional Electoral INE/CG794/2016, dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el procedimiento de remoción de consejeros electorales UT/SCG/PRCE/PRI/CG/15/2015, relativo a la remoción del cargo como Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Colima.

Para cerrar…

**Me quedó pendiente de abordar el otro asunto de la reasignación presupuestal del ejercicio 2017 correspondiente al Instituto Electoral del Estado, donde a decir de Ayizde Anguiano Polanco y demás consejeras y consejeros del IEEC, “se pone en riesgo la totalidad de los trabajos y actividades de esta Institución”, por la reducción del presupuesto por parte del Congreso del Estado.

Se hizo una reasignación pero a pesar de que se están desgarrando las vestiduras las consejeras y los consejeros, déjeme decir que ni por asomo ninguno de los integrantes de este organismo electoral, propuso siquiera dejar de recibir los cinco mil pesos que se les entregan mensuales en vales de gasolina, ni los mil pesos que reciben cada mes para la telefonía celular, ya luego le daré a conocer cuántos nos están costando las y los consejeros, por solo pasársela grillando.

**Por otra parte comentarle que el pasado jueves por la tarde-noche se realizó la sesión ordinaria en el Congreso del Estado, donde aprobaron la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. La sesión duró 12 horas con 05 minutos.

Se abrió a las 18:45 horas del jueves y se clausuró a las 06:50 de la mañana del viernes. Asistieron 24 de los 25 diputados, solamente decidió no asistir Leticia Zepeda, de Movimiento Ciudadano.

La lectura del dictamen que constó de 262 hojas, en donde estaban plasmados los 404 artículos y 26 transitorios, duró 9 horas 04 minutos.

En otra entrega estaré abundando de esta sesión, en donde desde mi punto de vista se cometieron varios errores, ya se lo platicaré.

Pero de esto le estaré comentando en otra entrega “Desde la Curul 26”, por ahora solamente déjeme decirle que otra vez fue electo presidente de la mesa directiva para el mes de febrero, el diputado Nicolás Contreras Cortés, que definitivamente ya pasó a la historia como el diputado que más ocasiones ha sido nombrado presidente en una misma Legislatura… Hasta la próxima.

Comentarios

Comentarios