Colima obtiene seis medallas en torneo de Jiu Jitsu Brasileño

Colima, Col.- Atletas del Estado de Colima conquistaron cuatro preseas de primer lugar, una de segundo y otra más de tercero, en el torneo de Jiu Jitsu Brasileño King of The Mat (KOTM) celebrado el pasado 15 de julio, en Calvillo, Aguascalientes.

El King of The Mat es uno de los torneos de Jiu Jitsu Brasileño (BJJ) más importantes del país, donde se enfrentan participantes de toda la República Mexicana, en el cual no existen puntos ni ventajas, es exclusiva sumisión. En esta edición de Gi y NoGi participaron tres colimenses en diferentes categorías, obteniendo un total de seis preseas.

José Cruz López de la Academia Volcano, participó en la categoría Gallo (58.9 a 63.4 Kg.), para cintas blancas, llevándose la medalla de oro en lucha con Gi y nuevamente medalla de oro en su participación en NoGi.

Por otro lado, Juan José Nuño, también de la Academia Volcano e instructor en Olas Brazilian Jiu Jitsu, en Tecomán, obtuvo en su categoría peso Ligero con Gi (68.00 a 72.40 Kg.) medalla de bronce, para cinta azul.

José Antonio Contreras, instructor de la Academia Volcano, participó en modalidad Gi y NoGi para cinta morada en la categoría Pluma (63.50 a 67.90 Kg.), obteniendo la presea dorada en cada una de las modalidades, además de conseguir medalla de plata en “Absoluto” (competencia entre todos los ganadores del primer lugar en diversas categorías dentro de un nivel específico).

La Academia Volcano, dirigida por el profesor Erick Cornejo, es una de las pioneras en la enseñanza del Jiu-Jitsu Brasileño, también llamado “Arte Suave”, en el Estado de Colima. Por otro lado, la escuela Olas Brazilian Jiu Jitsu, es de reciente formación en el municipio de Tecomán, ambas afiliadas al Equipo Zapata, presidido por el cinta negra, el profesor Roberto Zapata.

Para mayores informes consultar la página de Olas Brazilian Jiu Jitsu en Facebook https://www.facebook.com/OlasBJJ/ y https://www.facebook.com/VolcanoBJJ/ de la Academia Volcano, en Colima.

