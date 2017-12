Bella árbitro denuncia acoso sexual durante partido

*Eva Alcaide asegura que un sector de la afición le gritaban cosas durante 45 minutos que aguantó a participar como abanderada.

Ciudad de México.- Eva Alcaide, de 17 años, acusó en redes sociales la serie de cosas que le gritó un sector de la afición durante un partido de futbol local en Málaga, España, al grado de hacerla sentir acoso y hasta temer por su integridad tras el encuentro.

Fue en el encuentro entre el Alhaurín de la Torre contra el Fuengirola de la Segunda División Andaluza juvenil, cuando un grupo de personas en las gradas, hombres ellos, le comenzaron a decir expresiones como: “cómo te duches en el vestuario espero no se te caiga el champú”, “madre mía, la línea, qué culo”, “la cogía de la coleta y la ponía en cuatro”, “qué cara de guarra”, “eres virgen”, etcétera.

Lo anterior quedó sentado en un acta después de la denuncia que hizo la joven en su cuenta oficial de Twitter, en donde lamentó que este tipo de conductas se den en un campo de juego.

Fueron chicos de 13 y 14 años, edades que revela la propia silbante, los que comenzaron a emitir frases incómodas a la silbante.

Hoy he salido de asistente en un partido de juveniles, y bueno quiero contar qué es lo que ha pasado y cómo me he sentido, se acerca hilo, simplemente para desahogarme y para que veáis la sociedad de mierda que estamos creando, bueno ahí voy”, publicó en su primera intervención la joven el pasado domingo 3 de diciembre.

“Simplemente había un grupo de niñatos en la grada que, en fin, no han tenido otra cosa que hacer que estar los 45 minutos del primer tiempo diciéndome cosas, soltando joyitas bastante fuertes que ha llegado un momento en el que me he sentido acosada e incluso he llegado a tener miedo por lo que podrían hacer después. He tenido que estar aguantando todo lo que he escuchado (que no son pocas cosas) y no poder responder es algo que me mataba por dentro. Hay comentarios y comentarios”, agregó y siguió en un largo texto de denuncia.

Este martes, varios deportistas y personalidades españoles manifestaron su apoyo a Eva, quien agradeció también todas las muestras de seguidores y más personas.

Con información de EFE