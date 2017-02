Bancos cobraron indebidamente 6 mil mdp a usuarios; afirma Condusef

COLIMANOTICIAS

México.- El titular de la Condusef, Mario Di Costanzo, alertó que, de enero a septiembre pasado, los bancos que operan en el país realizaron cobros indebidos a sus usuarios por un monto de 6 mil 499 millones de pesos.

El funcionario precisó, que en el periodo de referencia, los usuarios de servicios financieros presentaron 5 millones 354 mil 62 quejas en contra de los bancos que operan en nuestro país, de las que 73% están relacionadas con posibles fraudes no necesariamente imputables al banco.

Además, se presentaron millón 436 mil 388 quejas en contra de “movimientos y operaciones de la banca” (MOB) que los usuarios detectaron en sus estados de cuenta.

Más aún, la Condusef ha detectado que los bancos reconocen y regresan o están en vías de reconocer montos por debajo de los 2 mil 500 pesos, aunque no admiten las cantidades mayores, y al menos para el tercer trimestre de 2016 no reconoció el reclamo de 3 mil 466 mdp.

Los cobros indebidos operan como cobros o cargos no reportados a los usuarios, o al entregar cantidades de dinero en efectivo incompleto en cajeros automáticos, incluso dinero de prueba.

Del total de quejas por errores del banco, 414 mil 946 fueron por comisiones que cobraron y no fueron reconocidas por los usuarios; además de 265 mil 471 quejas por cobros domiciliados mal aplicados; 112 mil 450 por intereses no reconocidos; 34 mil 316 por errores operativos; a las que se suman alrededor de 10 mil quejas que se debieron a que el banco no pagó los rendimientos correspondientes o no cobró impuestos.

El banco con más quejas por cobros no reconocidos por los usuarios es Bancomer, con 134 mil 385 que se originaron de cargos por anualidades de tarjetas de crédito por 111 millones de pesos, de los que el banco devolvió 109 millones a los usuarios que revisaron su estado de cuenta y se dieron cuenta de la irregularidad.

Mientras que CitiBanamex fue el banco con más reclamaciones por otras comisiones, con 62 mil 93 quejas. Le fueron reclamados 198 millones de pesos y sólo regresó 12 millones.

Di Constanzo dijo que si un usuario encuentra en su estado de cuenta alguna irregularidad, debe reportarla al banco y hacer la reclamación correspondiente. Si no hay acuerdo, entonces se debe presentar una queja y recurrir a la Condusef para que se lleve la conciliación correspondiente.

PROCESO

