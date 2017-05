10 aplicaciones que pueden ayudar a mamá

COLIMANOTICIAS

México.- El día a día y las diferentes actividades que tienen las mamás, las llevan a buscar nuevas alternativas para estar pendientes de la educación, alimentación y hábitos de sus hijos. Muchas de ellas trabajan y no están todo el tiempo que desearían con sus pequeños, otras tienen que lidiar con el cuidado de varios hijos y el dinero no les permite contar con una nana, para ello, la tecnología se ha convertido en una excelente herramienta que les da un mejor control del trabajo constante entre todo lo que significa ser madre.

1.- Cozi

Esta aplicación para iPhone y Android permite a la mamá que trabaja llevar una agenda donde pueda registrar todos los pendientes del día con calendarios y recordatorios, para que nada se olvide. Además es familiar, pueden acceder a ella los demás miembros de la casa y avisar de lo que necesitan o falta por hacer. En momentos donde las ocupaciones están a la orden del día, siempre es importante tener un aplicación que nos recuerde el siguiente paso que hay que dar.

2.- Mamá-Comprar atentamente

Hay que ir tras las ofertas y para ello mamá se pinta sola, en esta app que es popular en Estados Unidos y Europa encontrarás productos de maternidad, para bebés y para niños con más del 50 por ciento de descuento de lo que los vas a encontrar en las tiendas físicas. La aplicación tiene vínculo directo con los fabricantes, eso sí, tienes que revisar cuánto tiempo tarda en llegar la compra a tu casa y cerciorarte de que lo pediste es lo que va a llegar.

3.- Fitness para mujeres de Plus Sports

Las mamás que practican deporte probablemente no disponen de mucho tiempo para ir al gimnasio, pero para resolver el problema hay aplicaciones como Fitness para mujeres, una app que se enfoca en la anatomía femenina y además con un programa personalizado de acuerdo a tu cuerpo y tus peculiaridades. La aplicación tiene un costo de 49 pesos, ofrece más de 80 entrenamientos para moldear el cuerpo con abdominales, cintura, múslos y glúteos.

4.- Web MD

Para las mamás que desean ser más precavidas y sobre todo cuando tienen hijos pequeños que es la etapa en la que son más hiperactivos, los accidentes suelen ocurrir varias veces. La aplicación Web MD ofrece consejos médicos para reconocer síntomas, malestares y primeros auxilios. Aunque recuerda, si pasa un incidente lo más recomendable es acudir al médico inmediatamente.

5.- Mom Maps

Si salir al parque con tus hijos no es suficiente y el aburrimiento ya llegó, la aplicación Mom Maps te permite descubrir lugares cercanos para disfrutar con tus hijos de la zona de donde te encuentras. Te guía a museos, otros parques y áreas infantiles, así no sentirás el estrés de saber a qué otro lugar los puedes llevar y que no te quede lejos de casa o del lugar donde estabas. ¿Genial, no?

6.- Baby Center

Si estás por convertirte en madre y los libros y artículos de la web y revistas no te son suficientes, aquí irás descubriendo las etapas del embarazo y cómo enfrentarte al parto y al primer año de tu bebé. Cuando descargas la app, introduces la fecha prevista del parto o del nacimiento de tu pequeño y te guiará día a día con consejos sobre salud y ejercicios mientras estás en gestación y cuando llega el bebé. También hay ideas sobre alimentación y nutrición.

7.- YouCam Makeup

Esta aplicación es en realidad mero entretenimiento, pero también te ayuda a visualizar virtualmente si un tono de la labial o sombras va con tu piel. La aplicación es para tomarte una selfie y seleccionar de su barra de maquillajes que colores y tonos te van mejor, resaltando tu belleza y luego puedas publicar la imagen en redes sociales, pero también puede ayudarte a reconocer si determinado tono va contigo y así sólo acudes a la tienda a comprar lo que deseas.

8.- Recetas Kiwilimón

Si la cocina no es tu fuerte, pero quieres aprender, descuida, las aplicaciones de recetas llegaron a “salvarte la vida” como Recetas Kiwilimón que ofrece más de 12 mil recetas sobre platos fuertes, postres y entradas donde además puedes utilizar los ingredientes que tienes en casa, incluye colecciones de recetas como en Pinterest, cinco multicronómetros, convertidor de medidas y una lista de compras para el supermercado.

9.- ShopSavvy

Otra aplicación más para cazar ofertas, ShopSavvy, la cual, rastrea los precios de un producto que tú deseas adquirir y localiza donde está la mejor oferta, sólo tienes que colocar el código de barras en el escáner de la app y así saldrán las opciones donde puedes encontrar ese mismo producto con un mejor precio, además tiene un programa de alertas que te indicará dónde hay una oferta cercana.

10.- Google Calendar

El buscador más grande del mundo –Google– es un experto en simplificar cualquier problema, y para las mamás que salen de casa y están viajando continuamente, Google Calendar es una excelente opción para tener todo fríamente calculado. Ofrece distintas formas de visualizar tu calendario, alterna entre mes, semana y día, te ayuda en la creación de eventos y reservaciones, y te recuerda los pendientes, además, funciona con iCloud y Exchange.

Fuente: EL INFORMADOR

