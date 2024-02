UEPC Colima exhorta a la población a prevenir incendios durante el estiaje

*Erick González pide reportar de forma inmediata a emergencias (911) cualquier incendio.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima, reiteró el llamado respetuoso a toda la población de nuestra entidad, para evitar y prevenir acciones que puedan ocasionar incendios forestales durante la presente temporada de estiaje.

Erick Alberto González Sánchez, director general de la UEPC, señaló que para este año 2024, se pronostica una sequía extrema en gran parte de la República Mexicana y como consecuencia, eso da lugar a una temporada de estiaje muy delicada, con bastante vegetación seca que pueda provocar incendios de consideración.

Resaltó que esta situación no sólo generará incendios forestales, sino que también podrían aumentar en la zona conurbada; “las condiciones son aptas para ocasionar incendios de pastizales que traerán como efecto lo que hemos vivido en fechas recientes con la contaminación del aire, daños a inmuebles o propiedades, e incluso poniendo en riesgo la vida de personas”.

Exhortó a las y los colimenses, a evitar arrojar basura o residuos sólidos como vidrios, plásticos, cerillos, solventes y pintura en lotes baldíos; no encender fogatas en el campo, no arrojar colillas de cigarros en áreas verdes y no quemar basura o pastizales, para evitar incendios durante el estiaje.

“Se debe tener especial cuidado en la quema de pastizales, pues la Norma Oficial Mexicana (NOM-015 Semarnat/Sader-2007) establece las especificaciones en métodos de uso de fuego, para llevar a cabo esta acción de manera segura, tomando en cuenta el horario, la dirección del viento, además de que todo el tiempo debe estar alguna persona capacitada, para verificar la quema controlada en el predio”, subrayó el titular de la UEPC.

Para ello, especificó, la población debe acercarse a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como a las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Finalmente, Erick González pidió a la población que, en caso de presenciar un incendio forestal, debe reportarlo de manera inmediata al número telefónico único de atención de emergencias (911).