Si no se roba, sí ajusta el dinero: Griselda Martínez

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- En un ejercicio abierto a la sociedad y para garantizar el derecho a la información, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez fungió como ponente en la “Escuelita Comunitaria”, donde expuso el Programa de obras y servicios 2023. Ahí hizo una comparativa con pasadas administraciones municipales, “a lo largo de 15 años, invirtieron sólo 95 millones de pesos, nosotros podríamos cerrar la administración con 1 mil 200 millones de pesos invertidos en obra pública. Hemos demostrado que, si no se roba, sí ajusta el dinero”.

Junto con el director de Participación y de Desarrollo Comunitario, Luis Valdivia, el director de Formación y Educación Comunitaria, Héctor Farías, ante ciudadanos y a través de plataformas digitales en vivo, en el auditorio del Centro Cultural Salagua, la alcaldesa reconoció al capital humano de su administración, particularmente el del aspecto económico, ya que a través de ello, la deuda heredada por casi 300 millones de pesos, sólo restan 67 millones y de la que se ha tenido un ahorro, por pago anticipado, de 11 millones de pesos, dinero que ha sido invertido en diversas obras.

Mencionó que bajo los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, se han logrado hacer muchas cosas a favor de Manzanillo; pavimentar calles con concreto hidráulico, más de 90 hoyas de agua para darle vida al campo y a las comunidades rurales; renovación de redes de agua potable y drenaje; espacios recreativos, y además que se ha comprado herramienta y maquinaria que ha permitido mejorar los servicios públicos como la recolección de basura, para lo cual se tiene 20 unidades propias.

Dijo que, en sólo una de las administraciones pasadas (3 años), rentaron por 57 millones de pesos unidades para la recolección de residuos sólidos, “nosotros en casi 5 años, no hemos gastado ni un peso en rentas de esa naturaleza; nosotros compramos camiones de basura, patrullas, vehículos, camionetas, porque llegamos y no había nada”.

“Así como nosotros, trabaja nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues me consta que no se ocupa más que administrar bien y no robarse nada para que las cosas empiecen a cambiar. En el país se están haciendo obras importantes y además hay pensiones universales; ¿antes no había esto, por qué? Pues porque se lo robaban”, puntualizó Griselda Martínez.

Detalló que en esta año se contemplan obras en todo el municipio, y citó lugares como Santiago, Tapeixtles, la 16 de septiembre, El Colomo, Morelos, el Centro de Manzanillo, Valle de las Garzas, Nuevo Cuyutlán, La Central, Las Brisas, Sector 5, Soleares, Punta de Agua y muchas más, y destacó la construcción, con recursos propios de un nuevo distribuidor vial, como paso a desnivel sobre la avenida Elías Zamora en el área del Barrio 5, lo cual evitará los congestionamientos viales que se generan.

Agregó que, en su visión por un mejor Manzanillo, ha abierto una consulta para la planificación y desarrollo del municipio al 2050, pues aseguró que éste creció de manera desordenada y que ahora existe un documento rector para determinar las zonas turísticas, industriales, comerciales, para tener un orden, “son 89 colonias irregulares donde no hay proyecto de urbanización, no hay drenaje, hay escases de agua, no hay alumbrado, calles en mal estado, precisamente porque no se planeó y además había intereses”.

Dijo que en 2019 se pensó en elaborar un plan de desarrollo urbano para Manzanillo al 2050, “y buscamos al mejor urbanista qué existe en todo el país, Alfonso Iracheta Cencorta para construir plan de desarrollo con miras al 2050 para crecer con orden”.

La alcaldesa, adelantó que en una futura intervención en la “Escuelita Comunitaria” hablará sobre cómo se paga la nómina de la administración municipal, pues dijo que en el 2018 cuando llegó a gobernar, el presupuesto era de poco más de 800 millones de pesos, de los cuales, el 60 por ciento era para solventar ese concepto.

Finalmente, la presidenta interactuó con la gente que acudió y también atendió comentarios que llegaron vía zoom, en donde aclaró y amplió temas de obras públicas y las competencias que tiene el ayuntamiento de Manzanillo para el apoyo de casos en específico como para la atención de viviendas afectadas por el sismo, lo cual es de ámbito federal a través del estado.