Si es mucho los 75 mil pesos que ganamos como regidores: Reyes Silva 

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El ex dirigente perredista y actualmente regidor por MORENA Jorge Luis Reyes Silva admitió que los 75 mil pesos que ganaba mensualmente cada regidor es una ofensa y más cuando algunos regidores no lo desquitan.

Reyes Silva dijo que está dispuesto a una reingeniería total del salario, sin embargo, antes se deben reunir algunas condiciones “porque nadie se da un balazo en la pata”.

Afirmó que algunos regidores ganan más de lo merecido pero se preguntó , “quién no quiere dinero?, pero también entiendo que es ofensivo lo que estamos ganando, no se puede burlarse así de la gente. Yo le voy a topar pero no quiero una simulación, habrá que ver en dónde se va ir o que no nos lo quiten y ya, a ver qué hacen o que se haga lo que quieras con él”.

Pese al alto sueldo que ganan el regidor de MORENA aclaró que los regidores no son los villanos y que cuando llegó al cargo, el salario ya estaba presupuestado, no obstante se dijo dispuesto a analizar el tema .

“Hay regidores que desquitan bien el sueldo hay otros que no lo van a hacer porque el ser regidor es fácil, vas y te sientas y nada más pero la chamba ahí está, las comisiones tienen un chingo de chamba, sino la quieres sacar le tiene que topar el ayuntamiento a sacar tu chamba como regidor”, dijo que sí hay ese tipo de regidor “que va y se sienta, no hace nada y no merece ganar eso”.

Dijo por último que dentro de los regidores hay disposición, “veremos el proyecto”, sin embargo de aprobar la reducción esta tendría que ser en diciembre para arrancar en el siguiente ejercicio con los sueldos equilibrados, aclaró.