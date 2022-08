Sábado y domingo, Congreso Estatal de Morena

*Y repetirá elecciones en siete estados, donde la comisión de honestidad y Justicia confirmó que “hubo trampas y desaseo interno”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Comité Ejecutivo Nacional de Morena y su Comisión de Honestidad y Justicia determinaron que los días 20 (sábado) y 21 (domingo) de este mes se celebre en Colima su Congreso Estatal para la renovación de su dirigencia, además de que anunció que repetirá elecciones en siete estados, donde la Comisión de Honestidad “confirmó que hubo trampas y desaseo interno”.

El dirigente nacional de Morena dio a conocer este lunes que se repondrá el procedimiento de elección de integrantes a sus congresos estatales durante los tres próximos fines de semana. Y repetirá elecciones en siete estados, donde la comisión de honestidad y Justicia confirmó que hubo trampas y desaseo interno.

Morena decidió invalidar asambleas en 16 de 300 distritos, mismas que se repetirán en dos semanas más.

En Colima pese a las denuncias “de desaseo del proceso electivo”, sus resultados quedaron firmes.

En las siete entidades restantes se repetirá la elección de asambleas distritales el 3 y 4 de septiembre y es donde se presentaron irregularidades y se resolvieron quejas.

Los distritos federales anulados son: en Baja California se repetirán asambleas en el distrito 4, con cabecera en Tijuana. En Guerrero, el 8 con cabecera en Ayutla, y el 9 en Acapulco.

En Guanajuato es donde más asambleas fueron invalidadas y por tanto serán repetidas: en el distrito 2, con cabecera San Miguel de Allende; el 5 en León, el 9 en Irapuato; el 12 en Celaya.

En Durango, el 2 con sede en Gómez Palacio, y el 3 en Guadalupe Victoria; en Jalisco, el 10 de Zapopan y el 16 de Tlaquepaque.

En Chiapas, el 4 de Pichucalco; el 5 de San Cristóbal de las Casas y el 13 de Huehuetán; en Tamaulipas, el 7 de Ciudad Madero y el 9 de Reynosa .

Desglosó que el 3 y 4 de septiembre próximos, se repondrán procedimientos electivos en sus denominadas asambleas estatales en Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas.

Hace dos semanas el dirigente morenista aseguraba que la participación en aquel cuestionado ejercicio había convocado a 3 millones de personas, ahora redujo esa cantidad a 2 millones y medio de personas que de “‘manera libre” votaron y se afiliaron al partido guinda.

Incluso culpó a la derecha del desprestigio del proceso ocurrido hace 15 días: «Estamos haciendo un proceso interno, si hay algunos que se pasaron de listos, se están revisando las quejas, las denuncias de estas gentes que se dicen militantes, están dedicados a desprestigiar este proceso; de esas quejas que estamos revisando no tenemos ningún inconveniente y no tenemos nada que ocultar. En aquellos casos de acciones indebidas, va a haber sanciones, no va a llegar ningún solo consejero que haya violentado las buenas prácticas democráticas.

Al asegurar que el Congreso Nacional no cambia de fechas, programado el 17 y 18 de septiembre, el colimense adujo que los congresos estatales, “los pospusimos por la supervisión que estamos llevando a cabo de todo el proceso interno. Estamos atendiendo todas las quejas y todas las denuncias, todo lo que la militancia nos hizo llegar. Todo se está revisando, incluso ha estado presente la presidenta de la comisión de justicia, Bertha Luján y la conclusión es que vamos a tener congresos estatales en tres fines de semana, los siguientes tres fines de semana”.

El 20 y 21 de agosto se celebrarán en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco Querétaro, Yucatán y Quintana Roo.

Después el 26 y 27 de agosto corresponderá a Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Campeche.

“Y nos quedaría un grupo de siete estados para el 3 y 4 de septiembre: Baja California, Chiapas Durango, Guanajuato Guerrero, Jalisco Tamaulipas. En esos estados vamos a repetir asambleas distritales.

“En Baja California vamos a repetir el distrito 4; en Guerrero el 8 y el 9; en Guanajuato el 2, 5, 9 y 12; Durango 2 y 3; en Chiapas, 4, 5, 13; Jalisco 7 y 9 y Tamaulipas 7 y 9”.