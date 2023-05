Riult Rivera contempla que IMSS-Bienestar no funcionará por falta de diseño en finanzas, administración y logística 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El diputado federal del Distrito I, Riult Rivera Gutiérrez, contempló que el sistema IMSS-Bienestar no funcionará debido a que falta diseñar el engranaje financiero, administrativo y logístico.

Añadió que cuando se eliminó el Seguro Popular, en su momento se dijo que no funcionaría el Insabi que recientemente desapareció para ahora confirmar el IMSS-Bienestar.

“Advertimos que no está debidamente diseñado el engranaje financiero, administrativo y logística y será una carga financiera que se cargará al IMSS y esperamos que funcione, pero sabemos que en esta nueva aventura no será exitoso porque el esquema no está diseñado”.

Expuso que con el actual manejo del IMSS-Bienestar, se contempla que tendrá problemas y nuevamente será sustituido por una nueva figura que realmente pueda funcionar como lo era el Seguro Popular donde la gente tenía acceso de manera libre a gran cantidad de servicios y que hoy se encuentran tambaleando.

“Aparentemente es una ocurrencia mas y esperamos que tomen cartas en el asunto y hagan miramientos”.

RECONOCE A PROFESIONISTAS EN ENFERMERÍA

Por otro lado, el legislador federal reconoció el trabajo de profesionistas de enfermería en Colima y dijo que son fundamentales para el desarrollo del país.

“En México tenemos bastantes hombres, mujeres que se han preparado en distintas áreas del sector salud, en especialidades y hay gente que espera que se le considere y se le tomen en cuenta”.

De esta manera añadió que en la entidad y a nivel nacional hay grandes personas con bastante capacidad y conocimiento para brindar salud a la sociedad.