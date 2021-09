Reclamos de pensionados

Por: Manuel Godina Velasco.

La Asociación de Jubilados y Adultos Mayores, en Colima desde hace 7 años viene luchando para lograr el justo pago de bonos de despensa y de previsión múltiple, que el ISSSTE paga en 100 y 120 pesos mensuales, debiendo ser de 885 y 985, para todos sus jubilados. Sobre esto logramos casi 300 sentencias mismas que nos regularizaron parcialmente, falta su actualización. También, desde 2018, hemos presentado más de 250 demandas, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para el pago en Salarios Mínimos y no en UMAS, que ya resuelven favorablemente en varios tribunales del país, gracias a la intervención de la Coalición de Jubilados y Pensionados, “Elpidio Domínguez Castro”, la más importante organización de jubilados a nivel nacional, de la que formamos parte desde 2013.

La lucha permanente de la Coalición contra el ilegal pago que el ISSSTE hace contra los jubilados, en Colima la secundamos, pese a la indiferencia y boicot a nuestras solicitudes que hace el mal funcionario Fernando Ríos de la Mora, de quien hemos insistido sea destituido de la Subdelegación de Prestaciones, por su violación permanente al artículo 8º Constitucional; exigencia de varios sindicatos que extrañamente no resuelve el ISSSTE, pese al daño que causa a la Institución.

A pesar de esta justa lucha y que nos asiste la razón, con la cerrazón del ISSSTE para cumplir con su propia ley; en estos 4 años de presentar demandas, a cuenta gotas los tribunales nos otorgan la razón y algunos ya cobran correctamente los 42 mil 510 mil pesos que debemos recibir y no los 26,886 que nos pagan. La Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados no ha bajado la guardia; está en contacto con senadores y diputados, cuyas Comisiones de Seguridad Social han aprobado nuestras demandas, pero extrañamente no han pasado a su aprobación al Pleno en los tres años anteriores.

La Coalición, ante la incomprensión de muchos funcionarios, sigue tendiendo puentes con organismos de jubilados y sindicatos de activos, promoviendo un Frente Nacional de Seguridad Social, a la vez que desde hace años ha venido solicitando audiencia con el presidente López Obrador, quien por desgracia pone oídos sordos a este justo reclamo.

Ante la errónea resolución que publicó el 25 de junio de 2021, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una contradicción de tesis, la Coalición viene insistiendo en que se atienda nuestro justo reclamo y se corrija ese fallo.

Ante la indiferencia de funcionarios e instituciones, la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados, multicitada, con el apoyo de muchos importantes organismos, convocó a una manifestación nacional que se realizó ayer, en las afueras del Palacio Nacional y ante la SCJN, con buena concurrencia de los afectados; simultáneamente en varas ciudades del país, se llevaron a cabo el mismo tipo de protestas. En Colima, respetando las indicaciones sanitarias, por estar desde hace semanas en semáforo rojo, optamos por no realizar reuniones grupales, para no poner en riesgo la salud y vida de muchos.

La Coalición entregó en Palacio Nacional un documento dirigido al presidente, del que cito estos párrafos; “Demandas. Establecer un Diálogo Nacional Público de Usted, señor presidente de la República, con los sectores de la base trabajadora en activo y en retiro – hasta hoy desestimados e ignorados por la 4T – que permita llegar a un acuerdo nacional conforme el análisis de las propuestas que le presentamos.

“Que usted, Lic. Andrés Manuel López Obrador, presente una iniciativa preferente de reforma constitucional al Poder Legislativo, que determine que las pensiones, jubilaciones, prestaciones y becas, se calculen en salarios mínimos, así como los incrementos anuales a las pensiones y no en UMAS.

Entre otros muchos sólidos argumentos también le piden al presidente “revisen el monto irrisorio de los conceptos 02 Despensa y 03 Previsión Social Múltiple, a fin de actualizarlos anualmente a partir del año en curso, en los mismos términos de los salarios mínimos.”

Espero que el presidente y la Corte cumplan con su responsabilidad y resuelvan esta grave irregularidad, antes que se convierta en un serio conflicto político y social.