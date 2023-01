Rechazan diputados de Morena propuesta de democratizar la elección de Fiscal Anticorrupción

*Priistas proponían que el nombramiento de Fiscal se hiciera por Convocatoria Pública. *Diputados de Morena defienden la facultad del Gobernador en turno de nombrar al Fiscal.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Congreso del Estado de Colima, con el voto de diputados de Morena y sus Aliados, rechazaron y, por ende desecharon, la iniciativa de reformas a la Constitución del Estado que pretendía “ciudadanizar y democratizar el proceso para convocar a quienes tuvieran el perfil idónea para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, facultad que en la actualidad es privativa del mandatario en turno.

La iniciativa fue presentada por la Fracción Parlamentaria del PRI y apoyada por diputados del PAN y pretendía que el nombramiento del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción se hiciera a través “de una convocatoria abierta”, tal y como se hace en algunos otros entes autónomos, como el Infocol y Derechos Humanos, entre otros, donde se toma en cuenta la opinión de órganos colegiados.

Sin embargo, la misma fue rechazada y diputados por “el Bloque Oficialista”.

Ante ello, el coordinador parlamentario del PRI, Héctor Magaña Lara, criticó al “bloque oficialista”, que fiel a su costumbre “está a las ordenes y al servicio de la maestra gobernadora, desafortunadamente esta soberanía se ha convertido en una oficina de trámites o una extensión de casa de gobierno, una oficina más”.

Dijo que con la decisión de los diputados de Morena y sus Aliados “seguirán centralizandos los trámites y seguirán cuidando los intereses de la gobernadora, en asuntos tan importantes como lo es el combate a la corrupción”.

Les recordó a diputados oficialistas “que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un ente autónomo, solo en la teoría, pero así está instituido en la Carta Magna, a la cual nos ha quedado claro, que no están acostumbrados o se les ha instruido a no respetarla”.

Magaña Lara dijo que los órganos autónomos son eso, libres, independientes, se rigen por sí mismos, y puso como ejemplo la elección de los Comisionados de Infocol es a través de convocatoria, o la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es a través de una convocatoria y hasta se conforma un órgano colegiado para su elección.

“La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, también es autónoma, forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pudiera entender que ese nexo o vinculo que no quieren cortar es para operar a través de esta Fiscalía como un órgano persecutor, para callar voces, para hostigar a quienes no piensan igual”, denunció.

Afirmó que la Comisión de Estudios Legislativos no llamó al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para que emitieran una opinión técnica sobre la iniciativa, no se hicieron foros de consulta, “para todo hacen foros”, pues indicó que el tema es tan importante “como lo es el combate a la corrupción y no se toma en serio el tema. Se preguntó los motivos por los que los diputados de Morena y sus aliados decidieron “no quitarle esa facultad a la gobernadora. Es para cuidar sus intereses”, dijo.

El priista dijo que la iniciativa que rechazaron los legisladores del “Bloque Oficialista” en ningún momento pretendía quitarle facultades al Congreso, en lo absoluto, “lo que se proponía era la forma de cómo emitir una Convocatoria, de cómo seleccionar a los aspirantes, cómo evaluarlos en conjunto con las áreas especializadas, cómo designar una terna y cómo votarla. Todo ese proceso, llevado a cabo por este Congreso; no quisieron (entrar a fondo) o se los ordenaron”, concluyó.