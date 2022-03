‘Querían que estuviéramos entregando droga y hasta armas’: moto repartidores

*Algunos preferimos hasta vender la motocicleta y dedicarnos a otro trabajo por temor.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- En Colima moto repartidores por aplicación, servicios de Uber y taxi enfrentan una grave problemática, ya que son utilizados para, presuntamente, distribuir droga y hasta armas, sin conocimiento alguno.

Luego de que denunciaran las afectaciones económicas que han tenido por la violencia que se vive en la entidad, también se enfrentan a este hecho de que les solicitan el servicio, pero ahora para hacer este tipo de entregas.

De acuerdo a unos trabajadores del servicio de reparto por motocicleta se han enfrentado a esta situación, luego de que les fuera solicitado de algunas colonias como la Gustavo Vázquez, Milenio en municipio de Colima o Vista Volcanes y Solidaridad ubicadas en Villa de Álvarez hacer un servicio a otras colonias.

“Me dieron una bolsa negra y adentro estaba una mochila, fui y la entregué al domicilio, el cual no lo digo porque tengo miedo de que me vayan a buscar, y pues no revisé lo que había por privacidad”, explicó a CN COLIMANOTICIAS de manera anónima uno de los afectados ante temor a represalias.

Días después, platicó con otros compañeros repartidores y también habían pasado por esas situaciones.

Posteriormente nuevamente solicitado su servicio desde el mismo domicilio, sin embargo al llegar la persona esta vez le entregó una caja al interior de una bolsa negra, ante la sospecha de algo ilícito, revisó el interior y está contenía un arma de fuego y una bolsa cuyo interior tenía la consistencia de polvo.

“De inmediato, le dije a la persona que me pidió el servicio que no podría hacer la entrega del pedido, y me subí a la moto y me fui en ‘friega’ de ahí”, relató.

Explicó que la situación ocurre en las tardes y teme de que en algún momento en los operativos o retenes los puedan detener por los militares por llevar cosas ilícitas cuando ellos ignoran o no tiene nada que ver.

Aunque también explicó que como su caso, otros más, han abandonado la labor de repartir y algunos hasta vendieron su motocicleta por el temor y riesgos que pueden tener.

Por desgracia, tampoco existe un protocolo por parte de las empresas para ese tipo de reparto que les dé mejor garantías ante los posibles usuarios que traten de usarlos para esos fines.

El servicio de repartir bien sean documentos o artículos, también es realizado por las plataformas Uber y taxis, en todo el estado.