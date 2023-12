Publican académicos de la UdeC en revista internacional de alto impacto

*Karina Orozco y César González dieron a conocer los resultados de sus investigaciones en la prestigiosa revista “Health Affairs”; ambos abordaron el impacto del COVID-19 en adultos mayores.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Recientemente, dos investigadores de la Universidad de Colima publicaron un artículo sobre las personas adultas mayores y el COVID-19, en la prestigiada revista indexada “Health Affairs”, la cual reporta un factor de impacto de 9.7. Los autores son Karina Orozco Rocha, de la Facultad de Economía, y César González-González, de Trabajo Social.

En el artículo también colaboraron Deb DeGraff (profesora jubilada), Rebeca Wong (University of Texas Medical Branch) y Rafael Samper-Ternent (University of Texas – Houston).

Esto lo dio a conocer en entrevista el doctor en Estudios de Población y profesor de la Facultad de Trabajo Social, César Alfredo González, quien agregó que en la edición especial de esta publicación, titulada: “Lecciones de salud global desde COVID-19”, se publicaron varios artículos de diferentes países, donde investigadores e investigadoras revisaron y estudiaron qué ha pasado con este tema.

En este sentido, explicó que su artículo “COVID-19 and mental health outcomes of older adults: Evidence from Mexico” [COVID-19 y resultados en salud mental de adultos mayores: Evidencia de México] contiene un análisis con información del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), el cual muestra las afectaciones de COVID-19 en la salud mental de la población de adultos mayores. Por lo anterior, dijo estar contento, “porque el factor de impacto de esta revista significa que nuestro trabajo fue aceptado por su calidad”.

Por su parte, Karina Orozco consideró la publicación en “Health Affairs” como la materialización del esfuerzo y el entusiasmo que tiene por la investigación: “Es una motivación para seguir analizando las condiciones de las personas adultas mayores y generar conocimiento que permita mejorar su bienestar”, expresó.

Cabe destacar que el factor de impacto se relaciona con el número de citas de los artículos publicados; por ejemplo, continuó César González, “si en 2021 y 2022 una revista publica 10 artículos y en 2023 éstos tienen 100 citas, la revista tendrá un factor de impacto de 10”. Además, dio a conocer su participación, la semana pasada, en el foro virtual posterior a la publicación, que organizó la misma revista para dar a conocer estos contenidos.

En ese foro, agregó, “nos invitaron a presentar algunos de los resultados publicados, englobados en tres paneles: Lecciones sobre la planeación estrategia de política; Acceso y distribución de vacunas y la desinformación, e Identificando las disparidades para proteger a grupos vulnerables”.

Él participó en este último y presentó lo que han investigado sobre COVID-19 y la salud mental de adultos mayores. Esto incluye análisis de síntomas depresivos, ansiedad, satisfacción con la vida y uso de servicios de salud. Sobre la vigencia del tema, comentó que se piensa que la COVID-19 ya pasó, pero quedan secuelas: “Necesitamos entender qué pasó en este tiempo, fueron dos años aproximadamente, y saber cómo evolucionará”.

En el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), explicó, en su ronda seis, se entrevistaron a adultos mayores en 2021 y se volverán a entrevistar en 2024, para conocer el efecto del COVID en otras áreas de la vida como la economía.

El especialista en adultos mayores recordó que es necesario tener información que permita analizar cuáles son los impactos del COVID no sólo en la salud física y mental, sino en otras dimensiones de la vida: “Mientras más evidencia tengamos, más preparados estaremos para generar mejores condiciones de vida para la personas adultas mayores”, concluyó.

La revista Health Affairs, en su página electrónica, se define como líder en pensamiento e investigación sobre políticas de salud, que explora cuestiones de políticas de salud de interés actual en las esferas nacional e internacional. Se puede consultar la revista y el artículo en el enlace: https://www.healthaffairs.org/doi/epdf/10.1377/hlthaff.2023.00698.