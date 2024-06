Juan Toscano y Jaime Jáquez encabezan lista de preseleccionados de basquetbol

CN COLIMANOTICIAS

CIUDAD DE MÉXICO. – Jaime Jáquez y Juan Toscano-Anderson, con experiencia en la NBA, aparecen en la prelista de 40 jugadores de la Selección Mexicana de Basquetbol, que participará en el Preolímpico rumbo a París 2024, que se disputará en Puerto Rico.

“Jaime está involucrado, tiene el compromiso, hablamos casi todos los días, es un jugador que quiera estar”, reconoció Omar Quintero, entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol.

Jaime Jáquez es parte de la plantilla del Miami Heat y tiene doble nacionalidad, mientras que Juan Toscano-Anderson forma parte de los Capitanes de la Ciudad de México.

“Todavía seguimos hablando con Jaime, fue el jugador de los novatos que más jugó, más minutos en el último cuarto, todavía no sabemos si va a poder. Es posible que nos acompañe en la gira, es importante para que se adapte al equipo y veremos si está en condiciones, él está comprometido, al igual que su hermana, Gabriela Jáquez. Jaime ya jugó y quiere estar, esperemos que sea uno más del equipo”, aceptó Omar Quintero, entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol.

La Selección Mexicana de Basquetbol hará un primer corte de 20 jugadores, que estarán en una gira de preparación, para al final entregar una convocatoria con 12 elementos. Juan Toscano-Anderson, a pesar de los inconvenientes en el pasado, tiene las puertas abiertas en el equipo mexicano.

“Juan tiene la puerta abierta, no se le cierra la puerta a nadie. Tengo que decidir, no puedo llevar a todos. Tenemos que ver quién hace mejor equipo, cuando Juan está dispuesto, es bienvenido, ha representado al país y es bienvenido, no es un tema personal.

“No he hablado con él, pero he estado en comunicación con la gente de logística, la decisión la tiene el cuerpo técnico, de ver quién va”, agregó Omar Quintero.

En la gira, previa al Preolímpico, se tendrán tres juegos, entre ellos dos contra Argentina. En la justa de Puerto Rico pelearán en la fase de grupos contra Lituania y Costa de Marfil, en busca de ganar uno de los últimos cuatro boletos para París 2024.

Con información de ESPN