Por pésimas condiciones, la playa El Paraíso está perdiendo turismo: Héctor Ramírez

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Héctor Ramírez Pelayo, secretario de la Unión de Prestadores de servicios turísticos de la playa de El Paraíso, admitió que este centro turístico ha bajado en un 80% el turismo.

“No estoy exagerando, estamos perdiendo mucho turismo y es una de las cosas que más nos preocupa”.

Ramírez Pelayo hizo la invitación a que cualquier autoridad constate las condiciones en que están tratando de sobrevivir a raíz de los “malos ratos” con el clima y la falta de atención en servicios e imagen, “todo eso ha ocasionado que en el turismo se vaya. El municipio nada más promueve a Cuyutlán”.

El líder de los prestadores de servicios aseguró “que cada tres años es lo mismo en cuanto a promoción, no sé si les caemos mal o por qué no nos toman en cuenta, no sé qué pasará, pero no le dan la más mínima atención al paraíso y es una tristeza”.

La falta de apoyo y la crisis que en general enfrenta la sociedad tiene preocupados a los prestadores de servicios, pero también molestos, ya que de acuerdo con Ramírez Pelayo las autoridades no van a invertir pero sí van a cobrar el pago de impuestos, “todo nos han cobrado, no hay descuentos o condonaciones, al contrario tenemos recargos, los cobros no paran, para eso sí son buenos”.