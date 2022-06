Por negativa de pago del ayuntamiento de Tecomán, Sindicato se declarará en resistencia civil

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- En conferencia de prensa, Audelino Flores Jurado, secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento, DIF y COMAPAT, anunció que en tres días máximo comenzarán los trabajadores una “resistencia civil” en protesta por el incumplimiento del alcalde Elías Lozano a los adeudos con los trabajadores

Dijo que el sindicato de trabajadores rechazó el abono 120 mil pesos que el presidente municipal Elías Lozano pretendía hacer para cumplir con el compromiso con los niños de excelencia académica, por lo que calificó el abono de “ridículo” considerando que el monto total de la deuda por las tres instituciones es de 2 millones 217 mil pesos, además de otros incumplimientos de la comuna.

“Y de ahí, lo que venga, porque la autoridad les está mintiendo descaradamente a los niños y jóvenes que a diario se esfuerzan por destacar en sus estudios”, sentenció.

Agregó que en una manifestación donde pidieron se pague este concepto a los estudiantes, el presidente municipal se comprometió a hacer una propuesta, pero ahí dijo que se trataría de un abono importante y solo presentó una propuesta que es “una burla para los educandos”, por lo que señaló que pareciera ser que el alcalde está “tratando de hacer tiempo”.

El adeudo se arrastra desde hace varias administraciones, incluyendo la pasada del mismo Elías Lozano, por lo que de acuerdo con el líder sindical, esperaban que cuando menos se pagara el 50% del total toda vez que no es para todos los hijos de trabajadores sino sólo para aquellos de excelencia en calificaciones, “y que tienen esa frustración de saber que la autoridad no les cumple cuando vemos que por otros lados el presidente anda repartiendo apoyos a otras gentes”.

Flores Jurado dejó claro que no permitirán esta “burla” a los hijos de los trabajadores que -insistió- es un derecho ganado que demuestran con comprobantes de las instituciones educativas y con todo el control de sus escuelas, “no hay oportunidad de que se haga trampa, son calificaciones reales y se está burlando de ellos al hacer un ofrecimiento de esa naturaleza, no estamos de acuerdo y no lo aceptamos, a ellos no se les olvida”.