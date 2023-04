Paco Villa, colimense y comentarista deportivo, revela que padece Cáncer

CN COLIMANOTICIAS

México.- El comentarista de TUDN confirmó que padece la enfermedad y estará bajo tratamiento durante un tiempo.

Al darlo a conocer a través de sus redes sociales, una de las voces más reconocibles del futbol nacional recibió mensajes de apoyo de todos sus seguidores.

El narrador dijo que la enfermedad fue detectada durante la Copa del Mundo en Qatar y está en fase avanzada.

“Les platico que estoy en tratamiento por un Cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos. Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas.

«A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones. Ha sido toda una aventura. Mi esposa ha sido un bastión que me ha hecho fuerte. Sin ella, sería imposible estar en este proceso. Soy un creyente y siento que Dios ha estado conmigo todo el camino”, aseguró en un video que fue difundido en su cuenta de Instagram.

El narrador se encontraba en tierras mundialistas y tuvo que volver a México durante el torneo. Retomó las narraciones con TUDN en enero.

