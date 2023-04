Expone rector siete competencias básicas para enfrentar el mundo actual

*En el marco de los festejos por el 56 aniversario del Bachillerato 3.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para inaugurar los festejos por el 56 aniversario del Bachillerato 3, el rector de la Universidad de Colima, Dr. Christian Jorg Torres Ortiz Zermeño impartió la conferencia: “Competencias de liderazgo efectivas”, en el Paraninfo Universitario, donde compartió ante cerca de 600 jóvenes, siete recomendaciones fundamentales que les servirán, dijo, tanto en la vida académica como en la cotidiana.

Como contexto para estas recomendaciones, el rector comentó que actualmente se viven entornos complejos a los que denominó VICA; es decir, escenarios con Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad: “Nada de esto es controlable en el mundo”. Debido a esto, consideró importante tomar en cuenta estas siete competencias que ayudan a hacerle frente a esta situación.

La primera es resolver conflictos: “Por muy grande o pequeña que parezca alguna situación, deben tomar una decisión y hacerse responsables de ella; mi sugerencia es que no dejen que los conflictos se les acumulen, porque luego no van a poder dormir y comenzarán con problemas de ansiedad y de salud”. Sea cual sea la edad, destacó, esta competencia debe desarrollarse si se quiere hacerle frente a estas situaciones: “En el mundo VICA, además, el conflicto es recurrente”, enfatizó.

La segunda es disciplina, ya que mediante ella se logran objetivos como levantarse temprano, hacer deporte, leer o distribuir tiempos para cumplir obligaciones. La siguiente competencia es la comunicación eficaz, es decir, expresar mediante el habla o la escritura lo que se realmente se quiere comunicar.

“Es complejo que se puedan comunicar, incluso en el día a día, si no se tiene claro lo que se quiere decir; es fundamental leer, lo que quieran, pero lean de manera recurrente; cuando lo hacen corrigen errores, incrementan su vocabulario y, por lo tanto, se hace más fácil la comunicación y la escritura”, explicó.

El siguiente punto es la creatividad, con la cual se resuelven situaciones bajo distintos escenarios: “En este tema debemos tener escenarios A, B, C o incluso D, por si alguno de los otros no se pudo; lo más importante de este punto es sacarse de la cabeza la fras se ‘no puedo’ para que no se cierren a las posibilidades”.

Para lo anterior se requiere la competencia de capacitación: “La capacitación es para toda la vida, porque el mundo en que vivimos nos pide incluso un posgrado; también en la vida diaria, quien práctica un deporte se le exige hacerlo todos los días y el escritor lee y escribe todo el tiempo. ¿Para qué sirve la capacitación?. Para aspirar a tener una profesión más sólida”.

El sexto punto es la conciencia global; es decir, “tener presente el cuidado al medio ambiente, un buen conocimiento del manejo de la tecnología e idiomas”, pues estos aspectos influyen en la vida diaria de las personas.

Por último, mencionó el trabajo en equipo: “Debería incorporarse como una filosofía o un principio de vida; enfrentar los problemas en equipo es mucho menos complejo que resolverlos solos; además, esto les permite conocer a más personas e ideas que les enriquezcan”.

Entre otras y otros, acompañaron al rector en el presídium, Joel Nino, secretario general de la UdeC; Martha Magaña, coordinadora general de Docencia; Juan Diego Gaitán, delegado del campus Colima; Martín Robles de Anda, director general de Educación Media Superior y Cirilo Topete, director del Bachillerato 3, así como ex directores y profesores de este plantel.

Por último, Cirilo Topete agradeció la presencia del rector en estos festejos, que van a seguir en los próximos días.