Oposición se cura en salud y niega herencia del caos, Indira Vizcaíno cercana a sectores vulnerados /Premio Post Mortem a Don Carlos Valdez Ramírez… 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Quienes se espantan hoy en día de la inseguridad, de los asesinatos a diario como resultado de la actividad delictiva, los que alzan la manita por las desapariciones de personas y la violencia de género, esos recalcitrantes enemigos de quien hoy gobierna, les recuerdo que fueron gobierno durante 90 años.

Los que hoy lanzan duras críticas al gobierno estatal y se atreven a insinuar que saben el antídoto para acabar con esta ola de violencia y delincuencia, deberían explicar, por qué si tenían el hilo negro no solucionaron hace sexenios este problema que hoy tiene aterrado a los colimenses y que desde el gobierno del finado gobernador Silverio Cavazos Ceballos, incluso antes, ya se empezaba a vivir una situación de caos que cimbró a la sociedad colimense, empeoró durante el gobierno de Mario Anguiano y fue el caos de seguridad y finanzas durante el gobierno de José Ignacio Peralta, que no dejó ni para los salarios de los trabajadores al servicio del gobierno del estado.

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha realizado las gestiones necesarias para lograr que la paz regrese a las calles de Colima, lamentablemente las estrategias de seguridad no han dado los resultados que necesitamos ver, sin embargo las acciones ahí están y también hay detenidos, sólo que hay una oposición que un día y otro, utiliza como carne de cañón y con mucho cinismo, el tema para golpear al gobierno estatal, cuando debería darles vergüenza ver en las condiciones que entregaron a la entidad tras 90 años de haberlo gobernado. ¡Ahora se curan en salud!

Como padres debemos reconocer que el grado de descomposición y la frivolidad en la que la sociedad ha alcanzado la decadencia, y ser más exigentes con las medidas de seguridad para nuestras hijas e hijos, exagerar en la asignación de permisos, no son tiempos para estar en la calle, no me explico entonces, cómo veo a los adolescentes, que son menores de edad y los jóvenes principalmente, en la madrugada, los vemos en fiestas, los mayores de edad en bares, o simplemente consumiendo alcohol sin ningún tipo de control. En mis tiempos era impensable que se llegara a casa después de las 11 de la noche y menos el hecho, de atreverse a beber o a fumar. Hay muchas libertades mal entendidas, el gobierno tiene que asumir su parte, eso es definitivo, pero los padres de familia, son los principales interesados en la seguridad de sus hijos, de casa viene siempre la educación y el control más importante.

En cuanto al tema financiero, hasta el momento, los compromisos con los trabajadores se han cumplido en tiempo y forma, acabando con esa época de caos e incertidumbre laboral, ya no hay familias castigadas en el salario, por malos manejos en las finanzas públicas. En los temas de los diálogos con la ciudadanía, es el mejor ejemplo de que la gobernadora no utilizará los medios para responder ataques, será el trabajo cercano a la gente y haciendo que su gabinete sea por primera vez en la historia de Colima, servidores públicos con los pies en la tierra, atendiendo puntualmente a los ciudadanos que acuden a las diferentes dependencias a solicitar información o bien a realizar los trámites, el mejor ejemplo fue su presencia en Marimar, en Manzanillo, uno de los conjuntos habitacionales que refleja grandes necesidades y en donde el anterior gobernador José Ignacio Peralta Sánchez es recordado por el gran desaire que les hizo, cuando se tenía que presentar ante cientos de ciudadanos para dar el arranque de una obra educativa, Simplemente de buenas a primeras canceló el evento, porque no había condiciones de seguridad y dejó esperando a los alumnos, a los padres de familia e integrantes de la zona, esperando bajo la incandescencia del sol, hasta que alguien se apiadó y fue a informarles que el gobernador había cancelado dicho evento.

Ahí estuvo la gobernadora Indira Vizcaíno, atendiendo a quienes ahí se concentraron y el personal de las dependencias a su cargo, recibiendo trámites y peticiones. La gente de a pie, valora esa cercanía.

DON CARLOS VALDEZ RAMÍREZ, fue galardonado post mortem con el Premio Latinoamericano de Periodismo «Zenobio Saldivar» en evento celebrado en Colombia y donde su hijo el periodista Carlos Valdez Alcázar lo recibiera.

Don Carlos Valdez es un reconocido periodista en el país, integrante de una época de periodistas que marcó escuela, fue un líder que siempre llevo el nombre de Colima en alto en eventos nacionales.

No sé puede concebir el hablar del periodismo colimense, sin citar a Don Carlos Valdez, el siempre Director Fundador del Periódico El Noticiero, quien forma parte de la historia de nuestra entidad. En su cámara y grabadora, en su imprenta, en su pasión por informar, Don Carlos Valdez entregó su vida, con todo respeto me congratulo de esta gran noticia, que retumbe la prensa para imprimir la primera plana de El Noticiero dónde en la nota de Ocho Columnas, será justamente homenajeado un hombre que amó con todo su corazón a su Colima la bella. Hasta el cielo esta celebración, honor al gran maestro de periodistas, a mi maestro, Don Carlos Valdez Ramírez. ¡Enhorabuena!

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: gran éxito el baile de la Banda “El Recodo” que ofreciera la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez, para celebrar el aniversario de Manzanillo, el pasado fin de semana. Logró concentrar 30 mil personas, que para fortuna de todos, se desarrolló con armonía y cordialidad. Definitivamente la gente de Manzanillo feliz por el evento, que se hagan más bailes como este, gratuitos, para que la gente asista y se divierta sanamente. La lectura que debe dársele al baile es, miles de personas postearon en sus redes sociales las imágenes y videos del baile, comentarios muy positivos, cualquier tema de la semana, quedó en el pasado.

REMITO: David Lorenzo Grajales Pérez de Tecomán es el suplente del finado diputado Roberto Chapula de la Mora. El nuevo tribuno rindió protesta como Diputado del Partido Verde Ecologista México.