NFT, qué son y cuáles podrían ser los riesgos

México.- Los NFT son activos virtuales únicos que representan objetos influenciados por el arte, la música, los juegos y los videos, cuya creación, transferencia, transacción y propiedad requieren de tecnologías y protocolos de Blockchain.

Una vez adquiridos, los NFT se almacenan en la cartera electrónica del comprador para, posteriormente, venderse o intercambiarse con otros usuarios que también dispongan de una billetera digital.

«Los NFT van más allá de las finanzas, tienen potencial para usarse en la protección de la propiedad intelectual y es importante comenzar a familiarizarse con conceptos como el blockchain ya que estos términos ayudan a proteger a los usuarios de plagio o fraude», aseguró Abraham Pacheco, especialista en NFT de lo Hecho en México al participar el evento Fotografía y la nueva economía digital, organizado por AT&T México.

¿Precios?

Destaca que sus precios parecen estar generando una burbuja porque son altos. Por ejemplo, la obra de arte digital Every days: The First 5000 Days del diseñador gráfico estadounidense Mike Winkelmann se vendió por 69.3 millones de dólares en 2021.

«El valor de los NFT es un tema muy controversial principalmente por el costo económico que conlleva y, segundo, por el riesgo en temas de ciberseguridad para el que la gran mayoría de los usuarios, creadores y consumidores no están preparados, sin mencionar la poca fiabilidad del cambiante mercado digital», advirtió la experta en ciberseguridad de WatchGuard Technologies, Jessica Gonzalez.

Muestra de ello es que se han identificado campañas de crowdfunding para impulsar la creación de NFT que terminan siendo fraude o incluso se han dado casos de falsificación en la procedencia de un token para ganar acceso a las billeteras digitales de las víctimas, entre otros casos.

Controversia

Por otra parte, estos Token no Fungibles, mejor conocidos como NFT, vuelven a estar en el ojo del huracán, debido a que el millonario Martin Mobarak quemó un dibujo de la artista mexicana Frida Kahlo para convertirlo en múltiples piezas digitales para venderlas con fines benéficos.

Con información de Dinero en Imagen