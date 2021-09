Mujeres que buscan a familiares piden apoyo para contar con material

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Un grupo de mujeres que integran el Colectivo Solidario de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Tecomán solicitan el apoyo de la ciudadanía para contar con más herramientas que les permitan buscar a sus familiares, como son picos, palas, guantes, cubre bocas y varillas.

Verónica Barajas Reynoso, dijo que ella anda buscando a su hijo «les pido que nos ayuden, no con dinero sino con material, ocupamos herramientas para las búsquedas, lo que nos puedan aportar es material que nos interesaría y ayudaría mucho, ojalá que nos puedan ayudar, se los agradeceríamos”.

Jennifer quien busca a su mamá desde hace cuatro meses pidió ayudes para seguir en las búsquedas «a veces encontramos otras personas y al hacerlo llevamos tranquilidad a otras familias, una tranquilidad que también nosotros necesitamos”.

Candelaria Medina, por su parte dijo “busco a mi hija, desde hace dos meses que no me dan respuesta de nada de ella, he ido a la fiscalía y pregunto si hay novedad pero me dicen que no saben nada, que si yo sé algo que mejor les ayude en decirles y no hay nada de avance”.

Finalmente Aracely López que busca a su hijo, desparecido el 28 de enero del 2018, hizo una petición más a la ciudadanía y es que alguien sabe algo de algún desaparecido en Tecomán, le llame al colectivo y de manera anónima den información “por favor que nos comuniquen cualquier cosa, que sea de manera anónima pero nos ayuden a encontrar a nuestros seres queridos”.

Para cualquier donación de herramientas puede organizarse un encuentro a través del número de teléfono 312 188 45 82 del colectivo solidario. Se puso a disposición el número de la Fiscalía 312 31 2 79 10 para la aportación de datos en algún caso.