Mototaxis afectaron el servicio del transporte urbano en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El ex dirigente del Servicio de Transporte Urbano del Valle de Tecomán (Seuvatesa) Francisco García Pérez, calificó como lamentable que el gobierno del estado no aplicara la ley en el tema de los mototaxis y dejara sin apoyo a los transportistas en ningún aspecto.

Francisco García quien ya dejó de pertenecer a la agrupación de transportistas dijo que este último periodo de gobierno fue malo para el sector transportista “un sexenio que ha sido completamente nulo, sin apoyo de nada, ni en el caso de las mototaxis”.

Admitió que todos tienen derecho a ganarse el pan, sin embargo cuestionó el hecho de que los transportistas siempre estén bajo la lupa de la ley “mientras que estas personas no están ni con un mínimo de seguridad, el gobierno no aplicó la ley desde el principio, desde los ayuntamientos les dieron manga ancha”.

Sobre la acción del alcalde Elias Lozano dijo que a pesar de haber tenido muchas pláticas sobre el tema, tampoco hubo respuesta “porque nosotros veíamos como que les tenían miedo. No aplicaban la ley”

Afirmó que las mototaxis también dañaron al sistema de transporte urbano desde que entraron en operación “porque toda la gente conoce las rutas de nosotros y ellos las seguían con un vehículo más ligero, levantan pasaje y no tienen una ruta específica, se meten por donde quiera y eso nos afectó”.

Además el hecho de no tener autorizada ninguna tarifa, “nunca me he subido a alguna pero sé que cobran lo mismo que un taxi. Y ha habido accidentes, no fatales pero sí varios accidentes, así que sí nos afectó y ni este ni en otros temas el gobierno saliente nos apoyó, nada”.