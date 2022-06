Morena primera fuerza política en el país/ El PAN derrotado por el PRI… 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ganó en los pasados comicios electorales cuatro gubernaturas de las seis que estaban en disputa, lo que representa que el territorio Morena se extiende a tener 20 gubernaturas de 32 entidades que conforman el país, esto en definitiva es un triunfo cantado para la sucesión presidencial de “la” o “el” que será el abanderado de Morena y se va a sentar en la Silla del Águila a partir del 2024.

Los resultados obtenidos el pasado fin de semana tienen varias lecturas para las fuerzas políticas que se disputaron las seis gubernaturas de los estados de: Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, que hasta los resultados emitidos ayer por el PREP no dejaban ninguna duda del triunfo inobjetable de Morena en aquellas tierras, mientras que Durango y Aguascalientes serán gobernados por la Alianza PRI-PAN-PRD y en donde debemos resaltar que el Partido Acción Nacional vuelve a ser el gran perdedor de esta elección, al aliarse con el PRI, un partido que al día de hoy ni es bien visto, ni tampoco trae gratos recuerdos a los mexicanos, tras gobernar el país durante 80 años.

Con los resultados obtenidos Acción Nacional deberá valorar si la suma del PRI le resulta conveniente, debido a que es la segunda ocasión en las que hay gubernaturas en juego, tras la transición democrática del 2018 y los ciudadanos siguen reprobando al Partido Revolucionario Institucional en las urnas, incluso a pesar de las cantaletas de la alianza PRIAN, donde aseguran “que en Morena hay mucho ex priísta”, eso ya no cuenta, ni cala, porque es un partido que está demostrando una vez más su poderío en nuestro país y más aún, que pese al golpeteo mediático saca los resultados electorales que se ha propuesto, ya que en Durango y Aguascalientes la elección pudo haberla ganado Morena y sus aliados y arrasar con todo.

Pero el triunfo no se le atribuye exclusivamente a Morena, para los triunfos fueron claves las alianzas con los partidos que se identifican con la Cuarta Transformación, y son el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, quienes en la mayoría de los casos fueron en la coalición “Juntos haremos historia”, aunque en casos como Oaxaca, Aguascalientes e Hidalgo en donde no se aliaron todos y se perdió Aguascalientes y el caso de Durango a pesar de ir juntos, no se sacó el resultado. Aún debemos esperar que finalicen los cómputos y posteriormente los recursos jurídicos que cada partido interponga, para ver si las elecciones se ganarán en las urnas o en la mesa.

Por lo pronto la lectura que debe tener el Partido Acción Nacional es atroz, “el PRI vuelve a ser reprobado en las urnas y junto con él sus aliados” ya que esperaban mucho y cantaron muy rápido el triunfo en las urnas, mientras tanto la ciudadanía emitía su juicio en cada voto. Por otra parte, el PRI que tanto señala el Partido Acción Nacional que se encuentra ya en Morena, vuelve a derrotarlo en las urnas y para muestra los candidatos y los resultados de la elección que se celebró el pasado domingo 5 de junio, donde los rostros de los líderes del albiceleste, eran desencajados, atónitos y lo más triste, están sepultando los ideales de su partido, por hermanarse hoy en día con su acérrimo enemigo histórico el Revolucionario Institucional, que está a la vuelta de su funeral político, basta esperar a ver los resultados del 2024, en donde veremos la sagacidad de los líderes del PAN o la proclividad a la derrota en las urnas.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ayer posteó el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook: “Hace un año Colima nos dio su confianza y optó por un cambio, eligió ser parte de la transformación.❤️

Hoy reiteramos nuestro agradecimiento a las y los colimenses por su confianza y refrendamos nuestro compromiso por cambiar las cosas para bien; vamos a materializar una transformación que se vea y se sienta en la mayoría de los hogares de #NuestraColima.

Hay mucho por hacer y en la segunda mitad del 2022 aceleraremos el paso y comenzarán a llegar muchos beneficios de los programas que hemos estado diseñando estos meses”.

Hasta aquí el mensaje y debe ser de esa forma, con 19 gobernadores aliados y un presidente de la república apoyando, no me queda la menor duda de que las cosas comenzarán a cambiar para bien y por fin sacarán de casa de gobierno y de las dependencias a lo que retrasa el avance de la cuarta transformación en nuestra entidad, también comenzarán las sacudidas en otras entidades, donde los mismos de siempre generarán infiernitos, así como lo hacen actualmente.

REMO: debe existir una justicia pronta y expedita, debemos tener acceso a la justicia las personas víctimas de cualquier tipo de delito, no es posible que sigan pavoneándose y gritando que son intocables en la procuraduría, en las diferentes dependencias. Con los resultados obtenidos ayer, se vienen cambios y una oxigenación a las dependencias, donde los verdaderos aliados deberán estar en los puestos claves. Finalmente los comicios del domingo cinco de junio, dejaron reducido a cenizas la fuerza política de lo que un día fue el PRI, ahora le toca ser oposición y como tal, sufrirle para ganar una elección, así como sus opositores históricos lo vivieron.

REMITO: espero escuchar al señor del sillón hablar de los resultados obtenidos el pasado fin de semana. Creo que está mal su brújula o su oráculo, por que al parecer hasta su propia hija, está marcando una visible independencia. Son nuevos tiempos de hacer política, de renovar a los partidos, el PRI o se renueva totalmente o está condenado a desaparecer.