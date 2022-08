Martín Flores interpone ante la FGE denuncia contra funcionarios de primer nivel de Gobierno de Colima

*No le han notificado sobre las tres carpetas de investigación que presuntamente existen en su contra.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El candidato a dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, interpuso ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por presunta discriminación y abuso de autoridad.

Indicó que ha sido objeto de violencia política en su contra, apología del delito y abuso de autoridad.

Señaló directamente a dos funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado, ya que señaló que mediante difusión en páginas apócrifas de Facebook, han señalado que tiene una fortuna en bienes e inmuebles y están a prestanombres.

“Eso me pone en evidente riesgo a mi, mi familia y amigos, porque todo lo que muchos lo que han hecho me lo quieren adjudicar y eso es una apología del delito, incitación a la violencia y faltan a lo que establece al Código Penal de abuso de autoridad”.

Flores Castañeda argumentó que presentó la denuncia para que la Fiscalía General del Estado integre la carpeta de investigación y finque responsabilidad penales a los funcionarios o responsables en generar las acciones de odio en su contra derivado del proceso interno del Sindicato.

Agregó que este golpeteo en redes sociales es derivado al proceso de elección de la nueva dirigencia del STSGE que añadió lo han afectado en su honorabilidad.

El aspirante a reelegirse a dirigente sindical, dijo que confía que la FGE realice el trabajo investigativo citando a todos los mencionados como familiares, amigos y conocidos con bienes e inmuebles a su nombre.

Por otro lado, Flores Castañeda aclaró que la Fiscalía General del Estado no le ha notificado las tres carpetas de investigación que presuntamente existen en su contra y que es difundido en redes sociales.

“Respondemos por todos los actos que de manera honesta, transparente hemos hecho en mi vida pública y privada, he tenido responsabilidades en el Congreso Estatal, en el PRI Estatal y he sido servidor público desde 1985 y he sido dirigente sindical en 21 años y esta campaña de odio que se tipifica en varios delitos en acciones presuntas que constituyen delitos, solicito a la FGE se investigue y se citen a todos los involucrados para fincar responsabilidades penales”.