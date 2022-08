Visita de AMLO entre protestas, rechiflas y buenas noticias

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

En esta época con una sociedad hastiada de los cacicazgos políticos está más vigente que nunca la frase que enarbolara Andrés Manuel López Obrador y fuera de sus lemas más conocidos de campaña “el pueblo quita, y el pueblo pone” pero los fundadores de Morena en la entidad, por lo menos el nutrido grupo que desaprueba la pasada elección de Consejeros quieren hacerse escuchar y se hicieron visibles en la visita presidencial como se había previsto y si tuvieron un acercamiento con el mandatario, tanto de forma pública, como discreta, pero hay un movimiento nacional que está agrupando a las decenas de impugnaciones en diferentes distritos electorales del país y no son 19 como sostuviera en medios nacionales el dirigente Mario Delgado Carrillo.

Pero no solo fueron ellos, también se manifestaron los afectados por desalojos, por situaciones anómalas y abusos laborales en las diferentes dependencias y también aquellas personas que tienen denuncias por fraude, estafa, violencia, etc., y buscan justicia, todos ellos buscaron acercarse con AMLO.

La visita del presidente trajo muchos mensajes, el primero de ellos, tras la llegada del embajador de Cuba, mismo que fue recibido por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez Martínez, ahí fue el primer mensaje en donde el choque de trenes fue visible, sin embargo las lentes vigilaron con fotogramas la actitud y reacción de ambas, Indira Vizcaíno estaba incómoda, tensa y Griselda Martínez como pez en el agua proponiendo intercambios entre Cuba y Manzanillo, finalmente la edil porteña ha desarrollado una capacidad impresionante para mostrar la serenidad y sobreponerse a escenarios adversos.

La segunda fue la recepción al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el evento IMSS-Bienestar desarrollado en el municipio de Manzanillo y que estoy tomando como evidencia la transmisión en vivo en la pagina de Facebook del presidente de la República, donde el más ovacionado fue el mandatario y los funcionarios de salud, después a la par el vocero de la presidencia junto con la alcaldesa de Manzanillo y se genera un vacío cuando es nombrada la gobernadora casi al principio de la presentación, desde ése momento pude leer que algo más intenso ocurriría posteriormente, y así fue, al minuto 1:44 en que ceden el uso de la voz a Indira Vizcaíno para dar la bienvenida, inicia con ovaciones y paulatinamente en el minuto 1:57 se van transformando a protestas donde comenzaron a lanzar diferentes consignas, entre ellas era muy audible el grito de ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! que se escuchaba a comenzar desde atrás y comenzaba a cobrar una fuerza que logró hacer imperceptible el discurso de la gobernadora y se extendió hasta el minuto 2:16

Posteriormente la mandataria estatal continuó con su discurso para que en el minuto 3:36 continuaran las consignas de los manifestantes que se dieron cita en el evento para gritar durante 10 segundos más ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!, eso no detuvo a Vizcaíno y siguió con su discurso donde hablaba de la sensibilidad humana en la prestación de los servicios médicos y atención hospitalaria brindados gracias al apoyo del gobierno federal y que se materializa a través del programa “Operación Salud Colima” y la mejor noticia sin duda fue la basificación de 750 trabajadores del programa IMSS Bienestar en la entidad y muy especialmente en el municipio de Manzanillo.

Después vino la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador quien desde un inicio dijo: “Amigas, amigos de Manzanillo, de Colima, me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo aquí en Manzanillo, y quiero adelantarles que como hay peticiones, quejas, demandas, protestas, le voy a pedir al Secretario de Gobernación que se ponga de acuerdo con la gobernadora y que venga aquí a Manzanillo, que dialogue con todos ustedes, van a atenderles y todo lo que tiene que ver con la Justicia está garantizada, todo, nada más no nos pidan cosas que tengan que ver con utilizar el presupuesto del pueblo que es dinero sagrado para mantener privilegios o corrupción, todos los trabajadores van a ser reconocidos como lo estamos haciendo aquí y es un compromiso la basificación, le acabo de entregar un certificado al doctor quien me dijo que tiene 10 años trabajando por contrato y ya tiene su base, eso lo vamos a hacer en todo el sector salud.

a todos les vamos a entregar su base, pero no se va a permitir que haya influyentes, que líderes sindicales charros saquen como siempre provecho, raja, ya saben. ¡Los caciques duran hasta que el pueblo quiere y ya no quiere el pueblo! Nada de aviadores de los que cobran sin trabajar, hablando en plata, pero repito, justicia total, plena para el pueblo”.

Posteriormente habló de los logros del sector salud, los compromisos y retos, para la atención del pueblo, lo definió como una asignatura pendiente de resolver, los servicios de salud pública en el país, y abundó del tema de la educación y la formación de los trabajadores del área de la salud. El recorrido presidencial histórico es para 80 hospitales, pero se frenó este trabajo por la pandemia; agradeció y reconoció al personal médico por arriesgar sus vidas para salvar la vida de otros; habló de extender las claves de medicamentos, especialidades y de quitar las cajas, porque ahora el servicio será gratuito. En ese marco, agradeció el apoyo de los médicos especialistas de Cuba su apoyo para fortalecer el sector médico, y abundó que “siempre vamos a respetar el derecho a disentir, es decir la libertad, pero yo soy presidente por voluntad del pueblo para llevar a cabo una transformación en México, si hubiese ganado Meade o Anaya o los dos, pero más Anaya, estarían en la misma postura, rechazando que vinieran cubanos a ayudarnos, pero ganamos nosotros y nosotros venimos de un movimiento popular, venimos de luchar con el pueblo y queremos democracia, el poder del pueblo para el pueblo y con el pueblo, eso es muy importante de aclararlo”.

Hizo referencia de los líderes charros que nada hicieron en favor de los trabajadores por contrato, por eso se está garantizando la basificación de los trabajadores del sector salud. “me dio mucho gusto estar aquí en Manzanillo, miren que con el calor estamos como allá en mi tierra, en mi agua, que hay mucho calor, pero ayuda mucho porque la política no es nada más razón, es también pasión, es el equilibrio perfecto entre la razón y la pasión, las grandes cosas se hacen con la cabeza, pero también con el corazón, por eso me siento muy contento de estar en Manzanillo, ya quedamos, la semana que viene está aquí en Manzanillo el Secretario de Gobernación con la gobernadora para atenderles a todos, los que me hablaron del tema del desalojo, del mercado, todo se va a atender”.

En el sentido de gobierno de las acciones que destacó en su discurso, de dar solución a las demandas del pueblo, en la seguridad y gobernabilidad, fue que vino el espaldarazo a la gobernadora: “que no se confundan los caciques políticos de Colima, un mensaje muy claro, le tenemos toda la confianza, absoluta confianza a la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno. ¡Que Viva Manzanillo! ¡Que Viva Colima! ¡Que Viva México!

Hasta aquí la transcripción del video oficial en vivo, donde se apoyará para fortalecer los tres pilares básicos de la sociedad como lo son salud, educación-cultura y seguridad, temas de gobierno, en ningún momento el presidente hizo algún posicionamiento del proceso interno que actualmente se vive en Morena.

Pero los porristas ni tardos ni perezosos acomodaron a modo las palabras del presidente para quedar bien y llevar agua a su molino, es decir, sacar raja política del discurso del presidente refiriéndose a las acciones de los niveles de gobierno y tergiversarlo con tintes políticos de partido. Por cierto, los porristas deben estar atentos, en las quejas que darán al secretario de gobernación figuran algunos de ellos, ya estaremos informando puntualmente, todos los afectados de una forma u otra, acudirán al llamado.

La gira continuó en el evento de Armería con la Universidad del Bienestar “Benito Juárez García” y en Villa de Álvarez donde la alcaldesa Tey Gutiérrez tuvo algunos inconvenientes para ingresar, ambos eventos bien vigilados para evitar protestas, pero quien subestime la inteligencia del presidente, corre el riesgo de caerse de su gracia, ya que por lo menos tres días antes de la visita, personas diversas se documentan de todo y ese todo, lo sabe el presidente antes de pisar Colima, debe ser el hombre más informado de México, es el presidente, que no se les olvide a nadie.

Por último celebro la reunión del presidente con mandatarios estatales para informar que en diciembre quedará terminada la carretera transvolcánica y la que conecta a Guadalajara con Puerto Vallarta y Nayarit, sin duda alguna muchas buenas noticias en poco tiempo.

Del tema de la elección interna de Morena, ya hablaremos. Al tiempo.