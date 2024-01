Margarita Moreno soluciona conflicto entre vecinos de Las Américas

*La presidenta municipal de Colima sostuvo que no está en venta el área verde ubicada en la Avenida Leonardo Bravo.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno se reunió con vecinos y vecinas de la colonia Las Américas, a quienes resolvió el conflicto entre ellos al desmentir que esta área verde, propiedad del Ayuntamiento de Colima, fuera a privatizarse, como mal informó un legislador de Morena.

Tras esta reunión y resolver todas la dudas e inquietudes de las y los vecinos de esta colonia, la presidenta Margarita Moreno grabó un video que difundió en sus redes sociales, donde confirmó que el predio, ubicado en la avenida Leonardo Bravo de esta colonia, no se va a vender ni privatizar.

“Llegamos desde muy temprano a conversar con los vecinos, pues tenían inquietudes, porque algunas personas les estaban diciendo, que el Ayuntamiento de Colima, que específicamente Margarita Moreno, estaba poniendo en venta este terreno. Les quiero decir que este terreno es área verde, que no está en venta, que no se va a vender y que no se dejen engañar”, afirmó.

Margarita Moreno afirmó que durante su administración se ha procurado el mantenimiento y cuidado de los espacios públicos, a través del programa Talacheando Contigo, por lo que se seguirá esta dinámica del rescate de espacios públicos en la capital.

“Estamos convencidos de que tenemos que reconstruir el tejido social a través del rescate de espacios públicos. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día, y nosotros seguiremos poniendo, por las familias de Colima, ¡manos a la obra!”, concluyó su mensaje la alcaldesa.