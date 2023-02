Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La división de Morena en Colima y en todo el país es inevitable causada por la estrategia política para la sucesión presidencial, diseñada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir al candidato o candidata de Morena para la sucesión rumbo al 2024, pues los pre destapes que hizo ha dividido a sus seguidores en cuatro grupos que encabezan a sus cuatro precandidatos presidenciales que designó al margen del partido, aunque una cosa son los precandidatos y otra son sus seguidores quienes difícilmente se integrarán todos a la hora de la decisión.

Si recordamos éste mismo método de pre destapes el PRI lo utilizó en el período de Salinas de Gortari por allá en 1993 y destaparon a varios de ellos, pero la experiencia que tuvo el PRI fue muy desastrosa, pues el entonces mandatario de la nación con este tipo de métodos fue fallido, pues la pugna y división de los grupos y aspirantes finalmente terminó en 1994 con el histórico asesinato del candidato oficial Luis Donaldo Colosio.

Y Aunque el PRI ganó con Ernesto Zedillo el tricolor cavó su propia tumba e inició su gran derrumbe y deterioro nacional, su división en los estados fue imparable a tal grado que en la siguiente elección perdió en el 2000 con el PAN, asumiendo el poder Vicente Fox, posteriormente ganó también el PAN con Felipe Calderón, para luego retomar el poder el PRI.

LAS CORCHOLATAS DE MORENA

Desde julio del 2021 el presidente adelantó la sucesión presidencial y le ganó el control de la sucesión a su partido, ya que Mario Delgado como presidente era del equipo del canciller Marcelo Ebrard, quizás por ello el control de la sucesión no la tiene el partido, y a los precandidatos los llamó ‘corcholatas’ y actualmente son; Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal quien entró como calzador para que no se fuera de Morena, aunque en su primer anuncio nombró a Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle, después fueron eliminados de un plumazo de la lista.

EMPIEZAN LOS DESPIDOS Y LAS DIVISIONES

Luz María Rodríguez, quien era titular de la Dirección General de Economía Social y Solidaridad de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, informó que luego de cuatro años en la dependencia, terminó su relación laboral, revelando y molesta porque se le pidió su renuncia porque manifestó su simpatía en apoyo al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Hay diferentes casos similares en todos los estados que gobierna Morena, la mayoría de los gobernadores ya cerraron filas y empezaron los despidos, amenazaron a sus funcionarios si apoyan a otros precandidatos. La división de Morena en Coahuila se profundizó también al emitirse una protesta enérgica de la presidenta del consejo estatal, Laila Yamille Mtanous, contra el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, exigiendo en rueda de prensa que se realizara un proceso interno transparente y claro para elegir al candidato a gobernador.

LA DIVISIÓN DE MORENA EN COLIMA

La división política de Morena en Colima inició desde la campaña a la gubernatura por los perfiles de los funcionarios electos y del gabinete estatal, como es natural, pues los morenistas consideraron que los electos no eran de su partido y no merecían los cargos, aunque es una cantaleta de siempre en todos los partidos, pero son miles de morenistas que se sienten marginados, de hecho uno de los afectados por la división partidista y luchas morenistas fue el propio expresidente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado que lo bajaron de la Dirección del Deporte y lo mantienen en la banca o solo en la nómina.

Pero la división de los morenistas se deja sentir ahora más por las precampañas que realizan Claudia Yáñez en favor de Adán Augusto y la senadora Gricelda Valencia apoyando a Marcelo Ebrard, cuando la gobernadora Indira Vizcaíno como líder principal de Morena en la entidad apoya abiertamente a Claudia Sheinbaum como lo hacen también las demás mujeres gobernadoras morenistas y algunos gobernadores, afortunadamente los enfrentamientos entre éstos grupos de simpatizantes morenistas locales no han sido relevantes-

La gobernadora los ha dejado que hagan su lucha o trabajo en la entidad, quizás porque considera que no trascienden ya que siente que “Colima es Claudia” como dicen los cientos espectaculares. Vale la pena señalar aquí que la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez y su equipo ya se manifestaron en favor de Adán Augusto y no está equivocada ya que sabe que Adán Augusto no será candidato, pero aparece porque es el aval del presidente al momento de la decisión, y tiene así reales posibilidades de ser la próxima senadora o diputada federal mediante la negociación interna, la decisión nacional será entre Claudia o Marcelo.