Indira Vizcaíno y la marca COLIMA/ El impago a trabajadores del estado continua/ Los tenis de Margarita Moreno/ Predial a costo insultante/  

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva participó en el Tianguis Turístico de México, Mérida, Yucatán 2021, donde se busca promocionar la riqueza cultural y natural con que cuenta el estado de Colima desde el mar hasta la región de montaña y posicionarlo como destino, pues recordemos que uno de sus proyectos del gobierno que encabeza es impulsar al sector turístico como uno de los pilares para la transformación, inversión, reactivación y desarrollo económico de la entidad.

La gobernadora en su cuenta de redes sociales dijo “Regresar al Tianguis Turístico, después de una pandemia y con un contexto de cambios para el estado de Colima, marca el inicio de la transformación que buscamos llevar al sector turístico, para convertirlo en uno de los pilares para la inversión, reactivación económica y el desarrollo económico del estado”.

Y con respecto a la marca Colima, Indira Vizcaíno ha manifestado que con el apoyo de las y los colimenses, lograrán que nuestro estado se convierta en un destino frecuentemente visitado por los turistas, para esto trabaja de manera coordinada con la Secretaria de Desarrollo Económico, Rosi Bayardo y el Subsecretario de Turismo Jorge Padilla.

Sin embargo, un día antes de su visita al tianguis turístico la gobernadora dijo “Nuestro objetivo es que las y los colimenses de manera natural nos apropiemos de la marca turística, hacerla nuestra y la promovamos para que rinda en el presente y futuro”.

Y es que tras la pandemia el sector turístico se ha visto fuertemente afectado, y es urgente la reactivación y el apoyo gubernamental para que en la temporada de diciembre se le ponga fin a esta pesadilla, que tiene en zona de crisis económica a hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios turísticos y todas aquellas personas que de manera directa o indirecta dependen de la actividad turística.

EL IMPAGO A TRABAJADORES DEL ESTADO CONTINÚA: la desesperación es cada día más grande para más de 20 mil trabajadores al servicio del gobierno del estado, entre ellas los trabajadores de justicia, salud, maestros de la Sección 39 y todos aquellos que laboran en las diferentes dependencias. Y es que se les adeudan dos quincenas, la última de octubre y la primera de noviembre, lo cual ha generado tensiones de los trabajadores que no tienen dinero para sus gastos principales, ya ni que decir pago de deudas o créditos de vivienda, autos o tiendas departamentales.

Se sabe perfectamente que la quiebra financiera en la que se encuentra el estado de Colima fue heredada por José Ignacio Peralta, pero ante el anuncio del presidente López Obrador y su visita, los trabajadores piden que se le ponga fin a este episodio que tiene en condiciones críticas a 20 mil familias que al día de hoy se truenan los dedos para ver ¿Cómo le harán para dar de comer, trasladarse a sus trabajos, pagar créditos y deudas y en caso de emergencia atender la salud? La situación se agudiza y la desesperación los hace hablar, polemizar y exigir el pago de sus quincenas.

LOS TENIS DE MARGARITA: a quien el tema de la austeridad no le queda es definitivamente a la alcaldesa de Colima Margarita Moreno, quien fue cuestionada ahora por utilizar unos ostentosos tenis deportivos, lo cual es algo habitual en su vestuario y bueno, al parecer después del tema tan crítico que atraviesa la entidad, Doña Mago debe entender que la van a revisar con Lupa y más porque su esposo el ex Secretario de Finanzas de gobierno del estado y ahora diputado local por el PRI, junto con el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, han sido señalados como los responsables del desastre financiero que tiene en un infierno económico al estado de Colima.

PREDIAL A COSTO INSULTANTE: hechos son amores y los costos de predial en el municipio de Manzanillo en casas de interés social ubicadas en colonias y fraccionamientos sin lujos, son como si estuvieran en zona residencial privada. Sin embargo, vemos el deterioro de las calles, la deficiencia de los servicios públicos, la inseguridad, en algunas zonas de Manzanillo.

De un tiempo a la fecha despachos jurídicos están llevando notificaciones y avisos de proceder con embargos a los ciudadanos morosos que no han pagado predial e incluso agua, pero se han olvidado que hay personas que viven al día y su salario les alcanza para cubrir las necesidades básicas, un predial incluso supera el salario que percibe un trabajador, entonces ¿o le da de comer a su familia o paga el impuesto predial que supera su capacidad económica? Lo mismo ocurre con otros servicios, la situación económica es crítica, y deben saberlo las autoridades que gobiernan, es momento de mostrar un poco de amor para trabajar en bajar el costo elevado del predial, de forma coordinada desde el congreso local, desde todos los niveles de gobierno que puedan involucrarse, se trata de un acto de humanidad, pero más allá de justicia.