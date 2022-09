Impartirán taller de lengua de señas y braille, en la UdeC

*Hasta el momento, cuando aún no terminan las inscripciones, van alrededor de 90 personas inscritas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el objetivo de que las y los participantes adquieran conocimientos básicos de la lengua de señas mexicana y del sistema de escritura braille, esenciales para comunicarse con personas con discapacidad auditiva y visual, además de conocer su cultura e interactuar con este segmento de la población para fomentar su inclusión, la Universidad de Colima, a través del Centro Universitario para el Bienestar Integral (CUBI) impartirá el taller “Lengua de señas y braille”.

Hasta el momento (el periodo de inscripción culmina este viernes 9 de septiembre) se han inscrito alrededor de 90 integrantes de la comunidad universitaria, entre estudiantes, directivos, docentes, secretarias y administrativos.

En entrevista, la instructora del taller, Fabiola Soto Estrada dijo que esta actividad de inclusión es importante porque abre las posibilidades no sólo de un aprendizaje nuevo, sino de mejorar procesos de comunicación; “el braille, como la lengua de señas mexicanas, se convierten hoy por hoy en una necesidad urgente. Pareciera que estas discapacidades sólo son atendidas por ciertos grupos; es decir, que son nada más para aquellos que tienen una necesidad, como el caso de los planteles que reciben alumnos y alumnas con discapacidad visual y auditiva, pero el que hoy nos demos cuenta que el ser sordo, sorda o ser ciego o ciega no es una condición ajena a nosotros, permite reconocer que en cualquier momento, en cualquier lugar, dentro o fuera de la institución, me voy a encontrar con una persona con esa condición de vida”.

Comentó que el Estado tiene muy pocos intérpretes, por lo que este taller es una oportunidad para incrementar el número de quienes quieran certificarse; “aunque es un curso básico pueden salir con el potencial necesario para, en algún momento, certificarse y así estar garantizando la posibilidad de los procesos de comunicación permanente con todo tipo de personas”.

En este taller se estará trabajando por grupos; el primero iniciará el miércoles 14 de septiembre, de 5 a 7 de la tarde y el segundo el próximo sábado 17, de 8 a 10 de la mañana, ambos en modalidad presencial. Verán temas como: conceptos básicos, el reconocimiento de la lengua de señas, romper con paradigmas y harán ejercicios prácticos de comunicación y sensoriales para la comprensión de la lengua de señas mexicana y el braille.

Detalló que la lengua de señas mexicana tiene sus características, “así como el aprender otro idioma, sólo que ésta difícilmente se ha consolidado, aunque está reconocida ya como una lengua. No está consolidado en todos los espacios y la complicación que tiene es que en cada región tiene sus modismos, igual que ocurre con el español”.

Finalmente, adelantó que en el cierre del taller se buscará que las y los asistentes puedan comunicarse con una persona sorda; “trataremos de hacer ese ensamble de la práctica teórica en clase con la práctica directa en la comunidad”.