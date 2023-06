GOBERNADORA FELICITA A MEDIOS INFORMATIVOS

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva participó en los eventos realizados el pasado 7 de junio con motivo del “Día de la Libertad de Prensa y Expresión”, en el evento del Club Primera Plana, Capítulo Colima, que preside el maestro Manuel Godina Velasco, expuso la mandataria que el ejercicio periodístico es un elemento clave para la democratización de nuestra sociedad, que las y los periodistas libres de nuestro país y de nuestra Colima han contribuido sin duda en ese avance democrático.

Agregó la gobernadora, “No puede entenderse el movimiento transformador que estamos viviendo en nuestro país y nuestro estado, sin las y los periodistas que ejercieron su profesión en libertad, a pesar de las presiones y los riesgos; de las y los periodistas que abrieron espacios para la pluralidad política cuando el sistema usaba todas sus armas para que se cerraran”.

La mandataria precisó además “Vale la pena celebrar y felicitar a las y los periodistas que han contribuido a materializar el derecho a la libertad de expresión, a los activistas que, desde la sociedad civil o en la actividad política o gubernamental han incidido en el mismo sentido. Felicitó a todas y todos los periodistas del estado, y entregó reconocimientos a comunicadores del Club Primera Plana por 20, 25, 30 y 40 años de labor periodística.

El presidente nacional del Club Primera Plana, José Luis Uribe Ortega, mencionó que afortunadamente en Colima a pesar de la situación de los problemas de violencia que afectan a todo el país en donde México está catalogado como uno de los más altos riesgo para los periodistas, por las amenazas y muertes que han ocurrido, afortunadamente en Colima no se han registrado problemas, le agradeció a la gobernadora por su actuación, su respeto, respaldo y solidaridad que le otorga a los comunicadores colimenses, allí mismo el Secretario General del Club Primera Plana Virgilio A. Arias les tomo la protesta a los nuevos miembros.

ANTECEDENTE

Siendo presidente del país Miguel Alemán Valdés, estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en México y en 1976 el Presidente Luis Echeverría añade a esta celebración, la entrega del Premio Nacional de Periodismo, así en Colima ambos eventos se cumplieron, el primero con el evento del Club Primera Plana, Capítulo Colima, con la presencia del presidente nacional José Luis Uribe Ortega y su Secretario General Virgilio A. Arias y por la otra parte con el evento efectuado en el Congreso del Estado en donde reconocieron a los periodistas que obtuvieron el Premio Estatal de Periodismo 2023.

LA RENUNCIA DE EBRARD PROVOCA TEMBLOR POLÍTICO

En otro tema el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador convocó a su gabinete a cerrar filas y mantenerse hasta el final de su sexenio, realizó una reunión privada en donde estuvieron los principales aspirantes presidenciales y funcionarios, les pidió unidad interna ante el acercamiento del destape presidencial y aseguró que no habrá dedazo, habló sobre los cambios que se vienen dentro de su equipo de trabajo, pues tras la renuncia de algunos Directores y más la de Marcelo Ebrard provocó un temblor político interno en el gabinete federal y Morena, éste mismo tema lo expuso en la mañanera el día de ayer.

No cabe duda que la renuncia de Marcelo fue inesperada, no fue parte del show o proceso de la sucesión presidencial, y provocó preocupación en los niveles más altos, esto nos hacen recordar a otras épocas similares, de jaloneos y tensiones, hasta de asesinatos entre los grupos, por ello nunca ha sido una tarea sencilla de un presidente o un gobernador de imponer o designar a su sucesor, pues para ganar las elecciones presidenciales se requiere mucha trasparencia y equidad en la definición de la o el candidato, pero meter tanta mano haciendo a un lado al partido -que no dice ni pío-, pudría provocar fuertes divisiones, pero deseamos y esperemos que pacten una consulta popular con las encuestadoras profesionales, y quien resulte la o el mejor que salga postulada o postulado, quieren piso parejo.

Pero la salida de Ebrard calentó al rojo vivo el ambiente, aumentó la presión interna, por eso casi podemos asegurar que se adelantarán a los tiempos electorales ya que en los estados también hay incertidumbre y posible división con los seguidores de los aspirantes.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.