Firma Gaby Mejía Acuerdo de Hermanamiento con Riverside

*Contempla intercambio de prácticas y experiencias en materia comercial, turismo, educación, cultura y fortalecimiento institucional, entre otros.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Cuauhtémoc, Col.- Autoridades del Municipio de Cuauhtémoc y del Condado de Riverside, California, firmaron un acuerdo de hermanamiento para la vinculación de sus sectores productivos, la promoción e intercambio de experiencias y la mejora de prácticas de gobierno y administración, con el fin de contribuir al desarrollo de ambas comunidades, de acuerdo con la Ley de Tratados Internacionales.

Las áreas de cooperación del acuerdo firmado por la presidenta municipal, Gabriela Mejía Martínez y el supervisor del distrito cuatro de ese condado, Manuel Pérez, están dirigidas entre otros temas al comercio, educación, turismo y el fortalecimiento institucional, además de la ciencia y tecnología, medio ambiente, cultura, salud y protección civil.

En su mensaje la alcaldesa habló de las fortalezas del municipio y de los esfuerzos que su administración hace para garantizar servicios públicos de calidad, mejorar la infraestructura y generar acciones que ayudan a la población, como el programa de empleo temporal y las becas para estudiantes, entre otras, con las que se busca hacer de Cuauhtémoc, el mejor lugar para vivir del estado.

Dijo confiar en que la alianza con esta ciudad norteamericana traerá a Cuauhtémoc beneficios que complementen la labor que se viene realizando, para mejorar las áreas que no se atendieron en mucho tiempo y que mantienen un rezago significativo, principalmente en las comunidades.

Por su parte, Manuel Pérez, supervisor del Condado de Riverside, dijo sentirse orgulloso de ser la primera persona méxico-americana en llegar a este cargo, y representar a cerca de 500 mil habitantes, además de subrayar la importancia de este acuerdo que busca traer beneficios a Cuauhtémoc, por ser un municipio al que lo ligan un profundo cariño y raíces familiares.

Enfatizó en la importancia que tienen los mexicanos en la economía estadounidense, y dijo que fueron sus raíces mexicanas las que lo llevaron a pensar en este intercambio de experiencias, donde se podrán compartir ideas, programas y recursos, enfocados a mejorar la vida de la población a la que cada uno representa. Afirmó que la presidenta Gaby Mejía y los cuauhtemenses encontrarán en él toda la disponibilidad para trabajar en equipo.

Cabe mencionar que el acuerdo se firmó en el marco de la ceremonia cívica mensual, atestiguando el acto autoridades e invitados especiales como los ex gobernadores, Fernando Moreno y Mario Anguiano, la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno; el alcalde de Comala, Felipe Michel, ex alcaldes y ex diputados del municipio, autoridades auxiliares y representantes de diversas instituciones.