FIN A LA ÉPOCA DE LOS DEPREDADORES DE LA SE COLIMA/ IMPAGO PARA MAESTROS Y TRABAJADORES ESTATALES PREVALECE/

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Desde Carlos Flores Dueñas hasta Jaime Flores Merlo con excepciones de Margarito Espinosa Mijares, Armando Figueroa Delgado y Nidia Ponce Amador encargada de despacho, la mayoría de quienes han sido titulares de Educación en la entidad se han caracterizado por ser los depredadores de la misma, y para muestra basta ver la inequidad que prevalece en los planteles del norte con respecto a los de la zona costera en materia de infraestructura, las condiciones laborales que son privilegiadas en la zona conurbada de Colima y la falta de personal en el municipio más grande, me refiero amable lector, lectora, a Manzanillo y seguido de éste a Tecomán.

Pero desde Carlos Flores Dueñas, quien estuvo en el esplendor se daban el lujo de desperdiciar recursos, estaban en el cuerno de la abundancia y los almacenes albergaban aquellos materiales que estaban de más y se quedaban ahí echándose a perder sin ser repartidos. Es la gloriosa época de los acuerdos políticos del PRI y familiares que sobrepoblaron a la Secretaría de Educación, pero también hay que decirlo, ahijadas, comadres, compadres, novias y más, fueron empleados sin contar con la experiencia suficiente para desempeñar el cargo y era en la época que hacían lo que les venía en gana con los presupuestos, pues si llegaba un recurso de la federación para la zona costera, este se manejaba a discreción para beneficiar a gente que habitaba en la zona norte de la entidad, castigando a Manzanillo, Tecomán y Armería por años.

Incluso yo conozco a una comadre de Carlos Flores Dueñas a quien todavía le pagan un salario muy considerable de cerca de 12 mil pesos aproximadamente por mes, aclarar que es adicional a su salario, y que recibe a través de un “Concepto discrecional 12” que desde hace años viene cobrando y que dicho concepto puede estar beneficiando en este momento a muchos otros más como pago a la lealtad política del PRI, mientras los maestros estatales tienen la incertidumbre del impago, tiene varias quincenas recibiendo a cuentagotas su salario y aún se les adeudan dos quincenas.

Pero la gente que ingresó en el periodo de Flores Dueñas, aún siguen como se dice coloquialmente “mamando de la ubre” y los familiares y parientes, siguen engrosando las filas de la dependencia, y esta situación se extendió a los municipios, y para ejemplo, tenemos el caso de Javier Martínez de la Cruz, por años operador político del PRI y el principal reclutador de personal de Manzanillo, donde podemos ver a gran parte de su familia, compadres y amigos, laborando para la Secretaría de Educación, y es que me hicieron acordarme de ellos estos personajes porque continuamente visitan mi perfil en Facebook, dije pues entonces investiguemos.

Siguiendo con los periodos de la SE Colima dignos para editar un libro, encontraremos el de los hermanos Rangel, durante el sexenio de Mario Anguiano y es que desde la Sección 39 Federico Rangel y Guillermo Rangel vinieron haciendo el uno-dos en el Snte y la SE Colima, en ése tiempo a sus cuates los hicieron supervisores, directores, bueno, hasta los hicieron maestros, algunos más prefectos, administrativos y de apoyo, y metieron a su gente con la intención de ganar la candidatura primero a la alcaldía de Colima, pero su insípida personalidad le impediría lograr convertirse en candidato a la gubernatura de Colima por el PRI, partido político del cual renunció para irse a MC y corrió con la misma suerte, perdió la elección a alcalde. Sin embargo se dice que posee una gran fortuna y es socio de universidades privadas y colegios en la entidad, mito o realidad, lo que me consta es el robo en despoblado de horas asignadas vía examen de oposición, que terminaban con los parientes de sus amigos o Directores y Subdirectores de área.

Para muestra el lacayo en Secundaria Arnoldo Gutiérrez Larios quien siempre que iba a ver que me había tocado por mis resultados, su respuesta era “no hay horas” pero para mí, porque para sus parientes u otras personas, inclusos que no tenían ni el perfil, había horas y hasta puestos administrativos, para ejemplo su sobrinito el frustrado aboganster que salió malito para litigar y hoy se cree pastor de una iglesia, a quien sin mérito alguno, le regaló una plaza administrativa en el municipio de Manzanillo, pasando por encima de los derechos laborales de muchos compañeros, para beneficiar al rezandero misógino. Esta situación la vivieron cientos de docentes y trabajadores en la entidad y no lo digo yo.

Pero estas prácticas continuaron con la administración de José Ignacio Peralta Sánchez a un nivel más descarado, y pues Òscar Javier Hernández Rosas poco tiempo duró, y se decía que no le gustaba firmar situaciones anómalas, hay que decirlo como es, Hernández Rosas era muy respetuoso de la Ley, quizá por eso no duró mucho en el cargo, pero vino un profesional en el arte de la vieja guardia, me refiero a Jaime Flores Merlo, quien era el Secretario del Peraltismo después de Margarita Moreno, el que más utilizaba a los medios de comunicación, para lucirse, pues si se fundía un foco en el edificio, había una ceremonia o enviaban un documento de SEP Federal, salía a cuadro, sonriente y diciendo “con la honrosa representación del gobernador” y aunque quiso pegarla como candidato, (su gran fracaso) intentó conseguir una candidatura en la Villa para su esposa y de nuevo le dieron palo en el PRI, pues consideraban que su puesto era inmerecido por el poco trabajo de operación política en la campaña de Nacho Peralta y hay que decirlo también en la de Mely Romero.

Pero su fotitis y su adicción a los medios de comunicación se vio rebasada por el tema del impago, después de esto, nunca fue el mismo. Y si a esto le sumamos el escándalo estatal por denuncias diversas de venta de plazas de Baldomero Díaz Gaytán, donde los afectados señalan que eran recibidos en la Secretaría de Educación por el ex Subdirector de Recursos Financieros Nabor Torres y donde el “gestor” presumía su cercanía con el ex Secretario de Educación Jaime Flores, los afectados esperan una investigación muy seria, tal y como lo ha revelado el periodista Julio González Rincón en diversos medios.

Pero yo me voy mas allá, debe revisarse con lupa la asignación de plazas que se dio durante el sexenio de José Ignacio Peralta Sánchez en dicha dependencia y ver si fueron otorgadas conforme a derecho, puesto que sería muy lamentable el que se comprobara que en efecto algunas plazas otorgadas fueron mal habidas y para mayores datos el enganchador principal de Díaz Gaytán en la SE Colima se llama Héctor Estrada. En poder de la Panga están las pruebas no solo de cómo el intendente se dedicaba a espiar vidas privadas y pasar detalles a su socio, lo cual es muy preocupante si consideramos el tema de seguridad y privacidad, sino a entrarle al negocio de enganchar personas en la venta de plazas, con la finalidad de que uno de sus pupilos resultara beneficiado con una plaza en educación o salud. Este tema sin duda alguna dará para más.

Esta pequeña cloaca es la muestra de que aun hay un lodazal por descubrir, y es una muestra clara de a lo que se enfrentará el nuevo gobierno estatal, y este es un pequeño ejemplo de una de las dependencias más grandes, y es que los trabajadores no tienen memoria histórica, la situación se debió corregirse hace muchos sexenios, donde sus líderes permitieron estos excesos, pero hoy vemos a un Martín Flores Castañeda desgarrándose las vestiduras, sin embargo ¿Qué hizo en el pasado para evitarlo el dirigente? Todos del mismo clan, todos del mismo grupo, lo bueno es que gracias a Dios ya se fueron y los queden, esperemos que salgan muy pronto.

Lo más lamentable del asunto es que los trabajadores de gobierno del estado y los maestros de la Sección 39 siguen sin recibir sus quincenas, incrementando sus deudas, con desesperación e incertidumbre. Mientras los que generaron el caos, en éste momento degustan un platillo en un lujoso restaurante, viajan de placer o peor, están en un hermoso y paradisiaco lugar disfrutando de su fortuna como resultado del botín obtenido por años, “trabajando” al servicio de los pobladores en el estado de Colima, por que el último error como economista de Nacho Peralta fue, no calcular que el tan presumido Bono Cupón Cero, que tanto alardeó, era insuficiente para pagar a los trabajadores, según trascendió a través de un mensaje de voz en las redes sociales.