‘Es más fácil actualizar los mapas que intentar cambiar el mundo’: Ana María Gallardo

*La delegada del campus Manzanillo dictó la conferencia de clausura de la Semana Cultural del Bachillerato 9.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La semana cultural del Bachillerato 9 de Manzanillo, en la que hubo diversas actividades virtuales y presenciales, concluyó con la participación de Ana María Gallardo Vázquez, delegada de ese campus, quien compartió una conferencia de manera virtual sobre la Efectividad de la comunicación en el ámbito profesional y cotidiano.

En su charla, Ana María Gallardo compartió algunos postulados que sirven de base para la Programación Neurolingüística (PNL), “los cuales -dijo- son importantes para el desarrollo de una buena comunicación en cualquier ámbito”. Entre ellos, explicó que al tener una visión del entorno respondemos a los propios mapas preestablecidos, “los cuales no son directamente del mundo real, por lo que es más fácil actualizar los mapas que intentar cambiar el mundo”.

Dijo también que “es necesario comprender que el ser humano no puede no comunicar y, en ese sentido, su existencia es la suma de cuerpo, mente y emociones, por lo que en una comunicación intervienen varios aspectos, como el lenguaje corporal, los pensamientos y las respuestas a los distintos estímulos”, por lo que, comentó, “las personas pueden aprender a leer a otras personas y a identificar sus conductas y mensajes, que no se perciben solamente con el lenguaje”.

De igual forma, resaltó el ejercicio de la empatía, “elemento indispensable para el establecimiento de relaciones productivas”. De lo anterior expuso distintos ejemplos de cómo un cambio en las actitudes y paradigmas mentales encaminados a lo positivo, pueden derivar en casos de éxito a nivel profesional, “recursos muy utilizados por líderes y personalidades reconocidas a nivel mundial”.

Para cerrar las actividades de la semana cultural, el director del plantel, Gabriel Parra y personal de dicho plantel, estuvieron caracterizados haciendo honor a la tradición del Día de Muertos.