EL PT CONTINUARÁ ALIADO EN COLIMA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Morena corrió alto riesgo de una posible división política estatal, si se hubiera separado el PT de la coalición de Morena y sus aliados como lo hizo en Morelos y Querétaro, al quitar al senador Joel Padilla Peña líder estatal del PT de la primera fórmula para senador. Si recordamos, la propia dirigencia nacional de Morena hace algunos meses había filtrado formatos de algunos pactos centrales para senadores en las entidades, en donde para Colima la primera fórmula sería para el PT, y la segunda para el Verde Ecologista.

Sin embargo, finalmente Morena no respeto el pacto de sus dirigencias nacionales, pues ya sabemos que Morena es quien parte y recomprarte las candidaturas a los partidos aliados, por eso hizo un nuevo cambio para Colima desde las cúpulas para favorecer ahora al Partido Verde en la primera fórmula, haciendo un enroque, designando ahora al ex alcalde de Manzanillo Virgilio Mendoza Amezcua en la primera fórmula y acordando dejarle la segunda al PT.

JOEL PADILLA CON MADUREZ ACEPTA SEGUIR ALIADO

Algunos medios y partidos deseaban generar polémica por este cambio al cuestionarle al senador Joel Padilla; ¿Virgilio Mendoza le ganó la encuesta para Colima?, a lo que solo respondió, fue una decisión política sin encuesta, daba a entender que fue un nuevo pacto político central, pero manifestó con madurez política, que continuará trabajando con el proyecto de la 4T conjuntamente con Morena y sus aliados. Lo que lo hizo verse bien políticamente al senador, admitió además que apoyaría a la representante de la bancada de las mujeres en el Congreso del Estado que es del PT, Evangelina Bustamante Morales para que sea la candidata a la senaduría en la segunda fórmula.

¿Y DÓNDE ESTÁ VIRGILIO?

Hace bien Virgilio Mendoza desaparecer del mapa político por el momento, porque por lógica los medios lo andan buscando para entrevistarlo, pero ni la senadora del partido Verde Gaby Benavides ha querido manifestar su opinión personal, es más ni Morena, nadie dice ni pío por este cambio, aunque deben reconocer los actores políticos, de todos los partidos, dije todos, que las decisiones políticas cupulares son decisiones sin discusión que deben respetarse, si quieren -los mismos actores- continuar recibiendo respaldo de las cúpulas, así es nuestro sistema de partidos a la mexicana desde hace muchísimos años. Por ello quizás Virgilio ahorita anda mejor ocupado en la ciudad de México buscando la mejor ruta del Metro o de autobús que llega de la Central de Autobuses para llegar al Senado de la República, pues una vez dijo que no quería ser diputado federal porque no le gustaba viajar en avión.

LA GRAN MISIÓN DE MORENA Y VIRGILIO

Morena considera que con el conflicto de los ataques sistemáticos que hace Margarita Moreno en la capital contra el PRI y el PAN para derrotarlos y haberse cambiado al partido Naranja, es un conflicto de máscara contra cabellera que se dejó entrever desde hace un año al calor de los juicios políticos, Morena ya considera como alcaldesa a Viridiana Valencia Vargas, más sin embargo Manzanillo ha seguido como un foco rojo para Morena, es un riesgo político, por ello era necesario que los dos actores más representativos del puerto, con buen capital político y aliados de Morena, Virgilio Mendoza y Gaby Benavides, aseguraran una senaduría para fortalecerlos y motivarlos para garantizar el triunfo de Rosy Bayardo.

NUEVO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Para no crear polémica ante la opinión pública de que los opositores pretendieran bajar dicho nombramiento, se le designó sin titubeos al nuevo Secretario General de Gobierno, la costumbre de los cambios a ese alto nivel era de nombrarlos como Secretario General Interino o Encargado del Despacho, pero debido a su perfil profesional de que no es abogado y con origen del partido del PAN, se prefirió no provocar polémica ni andar con medias tintas y así la gobernadora Indira Vizcaíno designó a rajatabla a Eloy García Alcaraz, pero no vamos analizar hoy si es buen o mal nombramiento de momento, la única ventaja que le doy es que ya lo conozco en persona por sus diferentes cargos que ha tenido, y a la ex Secretaria General que salió nunca tuve el gusto de conocerla personalmente, antes ni después. Eloy García tiene un gran reto, responder bien a la gran oportunidad y responsabilidad que hoy tiene en sus manos.

MOVILIDAD LA OCUPA UN ENCARGADO DEL DESPACHO

Cosa muy diferente fue el nombramiento en una Subsecretaría de menor importancia, la que ocupa interinamente Armando González Manzo en Movilidad, pues a pesar de que es mucha pieza para ese cargo por su amplia experiencia y que lo ha estado demostrando hasta hoy porque ahora hay mucho más gente acudiendo por la nueva agilización en los trámites, le dieron un nombramiento como Encargado del Despacho de Movilidad, pues así trascendió en un boletín de prensa que se publicó, es decir está a todavía prueba, en veremos, pende de un hilito su responsabilidad, y se supone que Armando ya estaba laborando desde hace tiempo en el equipo morenista, su nombramiento debió haberse hecho igual como se lo dieron a Eloy García, así a rajatabla, pues allí no habría polémica.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.