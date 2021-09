Denuncian usuarios de CFE: «Cajeros automáticos se quedan con el cambio»

Ojo Ciudadano|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La mañana de este domingo, se denunció por usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cajero automático se estaba quedando con los cambios y sin abonar a cuenta.

De acuerdo a la denuncia, varios usuarios resultaron afectados por las fallas que presentan los cajeros en la CFE, en su sucursal de Filomeno Medina en Colima.

«A la hora de pagar el saldo de mi recibo, no me entregó el cambio, sin embargo en el recibo decía haberlo entregado y no fue así», dice usuario afectado.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión que se presentan fallas en los diferentes cajeros de la CFE que se ubican en esa sucursal, como también en la de la calle Torres Quintero; además de instalaciones sucias o fuera de servicio en su totalidad.