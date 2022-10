Comisión de Responsabilidades retira Juicios Políticos contra funcionarios de MC

*Uno correspondía al Diputado Ignacio Vizcaíno Ramírez y otros en contra de funcionarios de la administración de Leoncio Morán *Además un Diputado del PRI obtuvo “suspensión provisional” en un juicio político que se le sigue.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- La Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura del Estado “excluyó” al diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno Ramírez, del Juicio Político que se sigue en contra de Leoncio Morán Sánchez, expresidente municipal de Colima y diversos funcionarios de la administración municipal de Colima.



Luego del análisis que se realizó de las solicitudes de juicio político en contra de ex funcionarios del Ayuntamiento de Colima, la Comisión de Responsabilidades encontró que al ex director jurídico del Ayuntamiento Capitalino y hoy diputado plurinominal de MC Ignacio Vizcaíno Ramírez, no se le podía aplicar el juicio, “por lo que fue retirado de los ex servidores públicos mencionados” en el expediente.



El diputado Vizcaíno Ramírez fungió en la administración municipal de Colima, la cual fue encabezada por Leoncio Morán Sánchez, como Director de Asuntos Jurídicos, e inicialmente se le mencionaba entre los servidores públicos municipales para ser sometidos a Juicio Político.



Vizcaíno Ramírez en su desempeño como legislador ha marcado una férrea alianza con Morena en la Sexagésima Legislatura Local.



Para el Diputado Armando Reyna quien preside la Comisión de Responsabilidades en el Congreso Local señaló que en el caso del Ayuntamiento de Colima son dos juicios políticos y en los dos solamente hay cuatro personas involucradas, “había cinco señalados, pero en uno no procedió, era contra quien fungía entonces como director jurídico, porque a él no le encuadra dentro de los que se les promueva juicio político”.



Por esa razón es que el ex director jurídico, y actual diputado por Movimiento Ciudadano, ya quedó fuera porque no procede el juicio político para él.



Armando Reyna Magaña insistió en que la Comisión de responsabilidades a su cargo “está trabajando de manera responsable, imparcial y sin línea, sin tendencia política”.



Sobre el tema, dijo que no puede dar mayor información, “porque hay que cuidar el debido proceso”.



DIPUTADO CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL



Es de mencionar, por otra parte, que el pasado 9 de febrero (en otro Juicio Político que se abrió en la Comisión de Responsabilidades), otro diputado Carlos Arturo “N” logró “una suspensión provisional” para que “se continúe el procedimiento de Juicio Político 02/2022, por su curso legal, reservando la resolución respectiva hasta en tanto que se resuelva en forma definitiva el presente incidente”.



Cabe mencionar que en contra de Carlos Arturo “N”, que fungió como Secretario de Planeación y Finanzas de la anterior administración estatal, cuenta en su contra con tres solicitudes de Juicio Político en su contra.