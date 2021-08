CIAPACOV pide a la ciudadanía no tirar basura en las calles y los excusados

*El mantenimiento preventivo y correctivo es insuficiente para evitar que se generen taponamientos en las redes sanitarias sin la ayuda de la ciudadanía.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Dado el incremento taponamientos y daños a la infraestructura en la red de drenaje, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) hace un llamado a la ciudadanía a no tirar o dejar basura en las calles, así como evitar arrojar desechos o residuos sólidos al drenaje sanitario.



El Coordinador General Operativo, Francisco Ávalos Gutiérrez, señaló que la institución realiza un programa permanente de limpieza y desazolve en las redes sanitarias del área metropolitana, el cual en fechas recientes ha redoblado esfuerzos en el cárcamo de V. Carranza esquina con Tercer anillo de la ciudad capital: “Este mantenimiento preventivo y correctivo no es suficiente para evitar que se generen taponamientos por lo que la colaboración de la población es fundamental para tener un sistema de drenaje sano y eficiente”.



Y agregó: “El que encontremos en las redes de drenaje tapas de botellas, pelotas, condones, juguetes, grasas solidificadas, piedras, maderas, trapeadores, toallas sanitarias, pañales etc., estos sólidos (basura) no ayudan al tratamiento de las aguas residuales, al contrario, dañan los equipos de bombeo y provoca taponamientos; por lo que exhortamos a la población a que nos apoyen a no tirar basura en las calles, realizar una correcta clasificación en casa de los residuos sólidos y a no utilizar el excusado como bote de basura”.



Finalmente invitó a la población a utilizar la aplicación de “Ciapacov Móvil” para teléfonos celulares con sistema operativo Android, donde podrán acceder a la información actualizada de sus estados de cuenta y también para reportar cualquier anomalía en el servicio.