Celebran diez años de Jornadas Académicas

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el fin de que el personal docente de la Universidad de Colima se capacite en nuevas competencias y saberes, este lunes, de manera virtual, comenzaron los trabajos de las Jornadas Académicas 2022, que llevan como lema: “La formación como eje transformador de las prácticas docentes” y que este año llegan a su primera década.

Al inaugurar estas actividades, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de esta Universidad, destacó que “las jornadas académicas, a lo largo de diez años, se han consolidado como una de las principales estrategias para la mejora educativa, a través de la actualización y capacitación del profesorado”.

Recordó que las Jornadas se crearon para el perfeccionamiento pedagógico, pero se fueron modificando de acuerdo con las necesidades de la época, incorporando temáticas de sostenibilidad, perspectiva de género, cultura, arte, bienestar personal, así como habilidades comunicativas, digitales y de investigación.

La inclusión de tales elementos, destacó, “apoya la consolidación del perfil docente planteado en el modelo educativo actual, que considera una preparación para atender la diversidad cultural en las que se desarrolla la docencia, ejercer las funciones más allá del interés personal y mantener una constante preocupación por su formación permanente”.

De esa manera, agregó, “podemos ofrecer una educación de calidad, inclusiva y con equidad, en favor del desarrollo de nuestros estudiantes y la transformación del entorno, pero también, se brinda espacio para reforzar habilidades o atender requerimientos para el crecimiento personal del profesorado”.

En ese sentido, el rector agradeció el esfuerzo de los y las docentes de esta casa de estudios por mantenerse a la vanguardia; además, agradeció “a quienes organizan, evalúan los resultados e incorporan mejoras a las Jornadas que favorecen la práctica docente”.

En esta ocasión, durante las próximas dos semanas, las más de mil 200 personas que asistirán a las Jornadas Académicas agosto 2022, dispondrán de más de 60 actividades entre cursos, talleres, seminarios, conferencias, charlas y paneles, tanto de forma presencial como virtual.

En este sentido, Martha Chávez González, directora general de Desarrollo de Personal Académico, señaló que en los diez años de las Jornadas, “la Universidad ha hecho esfuerzos por capacitarnos en formas de evaluación docente, en responsabilidad social, en el modelo educativo institucional, en diseño curricular, en recursos tecnológicos para la enseñanza, en metodologías activas, en temas socioemocionales y otros más, pero esto no tiene sentido si como docentes no utilizamos dichos recursos”.

Citando a Luis Fernando Correa, experto en avances tecnológicos y su influencia en la vida cotidiana y el trabajo, Martha Chávez habló de los desafíos de la educación, “donde entre el 70 y 80 por ciento de lo que aprende el estudiantado ya no tiene solidez cuando terminan la carrera”.

Por esta razón, continuó con la cita, “debemos reflexionar sobre los cambios, entender los nuevos códigos mediante los que se comunican nuestros estudiantes, promover el desarrollo de habilidades, dar sentido a lo que enseñamos y no sólo porque está en el currículum de la carrera; debemos mejorar los procesos de enseñanza porque el futuro ya comenzó”.

Al respecto, Martha Chávez resaltó que “la innovación la hacemos los docentes, la innovación está en la estrategia didáctica, para que los estudiantes logren más aprendizajes y estos sean pertinentes; el profesor del futuro ya comenzó, pero retomando a Correa, no caigamos en el pretexto de que no podemos dar la clase porque no hay internet o porque la cobertura del WiFi no llega hasta el aula en donde estamos, usemos la creatividad para sortear la falta de algunas herramientas”.

Antes de concluir el evento, la poeta y escritora Guillermina Cuevas Peña, quien es egresada de la Facultad de Letras y Comunicación de la UdeC y una de las creadoras más reconocidas en el estado y la región, habló desde su experiencia sobre la formación y la labor del personal docente en la actualidad. En primer término, dijo que “la labor docente es verdaderamente importante y esencial, casi igual que la educación dentro de la familia”.

Para mejorar la docencia recomendó ser más creativos e improvisar, porque además, “sólo improvisan los que saben. Como profesores, compartimos nuestro conocimiento y acompañamos a los jóvenes en su formación profesional. En este sentido, algo más valioso y satisfactorio que ser nombrado el mejor profesor del año es encontrarse con los jóvenes, 20 o 30 años después de que les dimos clase, y ver cómo han evolucionado”.

Por último, recomendó a los docentes acercar a los jóvenes a la lectura y las artes; “la Universidad tiene un programa maravilloso de arte; además, ha crecido en todas las áreas del conocimiento y en arte de manera exponencial, por lo que estoy muy orgullosa de pertenecer a esta institución”.