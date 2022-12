Ayuntamientos y Gobierno de Colima incumplen con 3% de plantilla laboral para discapacitados: Red Nacional de Ciegos

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Red Nacional de Ciegos en Colima denunció que las personas con discapacidad en el estado se encuentran abandonados por las autoridades, sector público y privado.

El Vocero de dicha Red, José Gálvez Montes, expresó que en el tema de abandono por autoridades ocurre con el Gobierno del Estado y los diez Ayuntamientos.

Destacó que el gobierno del estado se había comprometido en su campaña que el 3 por ciento de sus trabajadores en instituciones serían personas con alguna discapacidad, pero refirió que esto no se ha cumplido.

Gálvez Montes explicó que la misma situación ha ocurrido en los Ayuntamientos, donde dijo que se ha llevado documentos para ser incluidos, pero no han tenido respuesta.

“No se ha cumplido esta parte y hay familias volando, todas las personas con discapacidad son madres o padres, tiene que sacar adelante a sus hijos y tienen gastos de luz, agua, internet, etc, y estos no esperan, y no se diga en viviendas que no hay oportunidades adecuadas para acceder a crédito, es impensable todavía”.

De acuerdo al Vocero de la Red Nacional de Ciegos en Colima no se tienen empleo dignos con prestaciones y seguridad social de los cuales se tiene el derecho de toda la población, no empleos de “cruceros” donde se estaría en peligro en las ciudades.

Además exigen que se homologue la pensión de personas discapacidad, con la de población adulta mayor.

“En ese sentido hasta en la pensión de discapacidad estamos relegados y en el olvido de que se hacen los aumentos para personas de la tercera edad en la pensión que el próximo año viene sobre el 20 y 25 por ciento y recibirán alrededor de 4 mil 400 pesos y nosotros recibimos 2 mil 850 pesos”.

De esta manera agregó que el movimiento se realizará en la Delegación de la Defensoría a nivel nacional y pedirán que se homologue la pensión de discapacidad y sea igual a las personas de la tercera edad.

Remarcó que las personas con discapacidad tienen gastos y situaciones difíciles, y 2 mil 850 pesos apenas ajusta para transporte.