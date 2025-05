Adrián Rubalcava, nuevo director del Metro tras renuncia de Guillermo Calderón

CN COLIMANOTICIAS

Ciudad de México. – La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aceptó la renuncia del Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera a la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo, Metro.

“Guillermo Calderón deja la dirección del Metro, pero seguirá en el Gobierno de la Ciudad como asesor en movilidad y concluirá el proyecto de renovación de la Línea 1 del STC. Entra Adrián Rubalcava Suárez, abogado y administrador experimentado, con gran capacidad de liderazgo y diálogo que se ha comprometido con la ciudad y sus habitantes”, indicó el gobierno de la Ciudad de México en un comunicado.

El pasado sábado 3 de mayo, tras darse a conocer la renuncia de Guillermo Calderón Aguilera como director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, fuentes del organismo confirmaron a La Silla Rota que Adrián Ruvalcaba podría asumir el cargo. La renuncia de Calderón será presentada de manera oficial este lunes 5 de mayo.

En el documento dirigido a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Calderón Aguilera manifestó su decisión de renunciar de “manera irrevocable” al cargo de director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, indicando que lo hace de forma libre, sin coacción física o moral.

Calderón Aguilera precisa que ha recibido el pago de todas las percepciones correspondientes por los servicios prestados hasta la fecha, así como el disfrute de todos los derechos y beneficios laborales que le correspondieron, conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Además, dejó constancia de que no se reserva acción o derecho alguno para ejercer en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México ni de la Jefatura de Gobierno.

Esto dice la renuncia que presentará Guillermo Calderón

El documento firmado por Calderón Aguilera, dirigido a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señala lo siguiente:

“Por medio de la presente, me permito manifestarle que con esta fecha es mi voluntad libre de toda coacción física o moral, renunciar de manera irrevocable al puesto de Director General del Sistema de Transporte Colectivo, con número de empleado 38920, número de plaza 8000043, nivel 475 y código de puesto 70100.

Asimismo, le hago saber que he recibido el pago de todas y cada una de las percepciones correspondientes por mis servicios prestados hasta el día de la fecha y he disfrutado de todos y cada uno de los derechos y beneficios que me correspondieron, de conformidad con lo establecido en los artículos 123, apartado B), fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 46, fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al: Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, no reservándome acción o derecho alguno a ejercitar en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México, ni de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No me queda más que agradecer todas sus atenciones, quedando a sus órdenes”, concluye.

Calderón asumió la dirección del STC Metro tras tragedia de la Línea 12

Contexto: Guillermo Calderón Aguilera asumió la dirección del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el 28 de junio de 2021, tras ser nombrado por la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El nombramiento de Calderón Aguilera se dio luego de la salida de Florencia Serranía Soto de la titularidad del Metro, casi dos meses después del desplome de la Línea 12, tragedia que dejó 26 muertos y 80 heridos.

Además, ocurrió más de medio año después del incendio en la subestación del Metro, que resultó en la muerte de una persona, 31 heridos y la suspensión de la mitad de las líneas.

Con información de La Silla Rota