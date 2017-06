Trump saca a su nación del Acuerdo de París; “no beneficiaba a EU”, afirmó

COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- Donald Trump, anunció este jueves que sacará a su nación del Acuerdo de París, un histórico esfuerzo global por enfrentar el calentamiento global y que en 2015 concentró el apoyo de 195 países firmantes.

Desde el jardín de la Casa Blanca, Trump confirmó la salida de EU del acuerdo al considerar que éste afecta al pueblo estadounidense, a sus trabajadores y a la industria local. Pese a que la formalización del anuncio podría prolongarse hasta 3 o 4 años, de acuerdo con autoridades internacionales, Trump afirmó que la retirada es inmediata, pero dijo que buscará una renegociación de los términos, o un acuerdo enteramente nuevo.

“En orden de cumplir con mi deber de proteger a EU y sus ciudadanos, los Estados Unidos se retirarán del Acuerdo de París, pero comenzarán negociaciones para reingresar o plantear un acuerdo nuevo, que sea justo con su gente, sus empresas y sus contribuyentes”, dijo el republicano.

El Acuerdo de París se firmó en diciembre de 2015 y fue impulsado por el ahora ex presidente Barack Obama. Desde entonces más de 147 países han ratificado sus términos o unido, lo que representa el 80 por ciento de las emisiones de gases invernadero en el planeta. Con su adhesión al pacto, EU estaba obligado a reducir sus emisiones entre 28 y 26 por ciento para el 2025, además de entregar 3 mil millones de dólares a países en desarrollo para acelerar su proceso. En lo general, la meta del Acuerdo de París mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados.

La decisión de Trump llega pese a resistencias dentro del Partido Republicano e incluso de algunos de sus principales colaboradores, como su hija Ivanka Trump y el secretario de Estado Rex Tillerson. Su campaña de 2016 siempre fijó la slaida del pacto en caso de su arribo a la Casa Blanca. Durante su mensaje, Trump afirmó que mientras EU es obligado a cerrar fábricas, minas y plantas, países como India y China cuentan con el respaldo para potenciar su industria.

“El Acuerdo de París es muy injusto con EU. El acuerdo bloquea el desarrollo del carbón limpio en EU. No queremos que otros países se burlen de nosotros. Me eligieron para representar a los ciudadanos de Pittsburg, no a los de París”.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com

