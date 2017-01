Trump no puede manejar EU de la misma forma en que maneja un negocio familiar: Obama

*Obama dijo que él y Trump son muy diferentes pero que tienen una cosa en común: la confianza en sí mismos.

COLIMANOTICIAS

Washington.- El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que le dijo a su sucesor, Donald Trump, que dirigir el país es muy distinto que conducir un negocio familiar.

“No puede manejarlo de la misma forma en que maneja un negocio familiar”, explicó Obama en una entrevista emitida hoy por la cadena de televisión ABC News, dos días antes de que el mandatario pronuncie en Chicago su discurso de despedida antes de abandonar la Casa Blanca el 20 de enero.

Obama reveló que durante el periodo de transición ha intentado explicar a Trump que “hay una diferencia entre gobernar y hacer campaña electoral” y que a partir del 20 de enero estará “a cargo de la mayor organización de la Tierra”.

“Tienes que tener un equipo fuerte rodeándote. Tienes que tener respeto por las instituciones y el proceso para tomar buenas decisiones porque eres inherentemente dependiente de otras personas”, añadió el presidente saliente.

Obama dijo que él y Trump son muy diferentes pero que tienen una cosa en común: la confianza en sí mismos. “Es probablemente un prerrequisito para el puesto, o al menos tener la suficiente locura para pensar que puedes hacer el trabajo”, añadió el mandatario demócrata.

El presidente dijo que también ha hablado con Trump de su continuo uso de Twitter para comunicarse con los estadounidenses. Y le advirtió que cuando sea presidente las capitales del mundo, los mercados financieros y la gente de todo el mundo se tomará “muy en serio” lo que diga.

Obama también cree que su reforma sanitaria, bautizada como ObamaCare, sobrevivirá más allá de su presidencia, pese a la promesa de Trump y de los republicanos de revocarla.

“Puede que se llame de otra forma. No me importa. Incluso si los republicanos hacen algunas modificaciones, lo que ya intenté antes sin que ellos cooperaran porque no quieren que el sistema funcione, y lo reetiquetan como TrumpCare me parecería bien”, dijo Obama, quien se mostró “escéptico” de que los republicanos puedan crear un sistema mejor.

Durante la campaña electoral, Trump prometió que una de sus prioridades sería revocar esa reforma. Los republicanos está buscando la manera de enterrar ObamaCare y encontrar un plan alternativo a la reforma estrella de Obama, pero de momento no lo han presentado.

En la entrevista con ABC News, Obama aseguró que no infravaloró las potenciales amenazas del presidente ruso Vladimir Putin, pero reconoció haber subestimado el impacto de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

“No creo haberle subestimado”, dijo Obama. El presidente reconoció, sin embargo, que subestimó “el grado en que, en esta nueva era de la información, es posible tener un impacto en nuestras sociedades abiertas, en nuestros sistemas abiertos, mediante desinformación y ciberataques”, tendencia que se está “acelerando”, según Obama.

Un informe de los servicios de inteligencia norteamericanos hecho público el viernes concluyó que Putin ordenó personalmente una campaña para influir en el resultado de las elecciones del 8 de noviembre porque prefería que ganara el entonces candidato republicano Trump.

El informe, elaborado, por la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), asegura que el objetivo era socavar la credibilidad del proceso democrático y difamar a la candidata demócrata Hillary Clinton para reducir sus posibilidades de éxito en los comicios.

Fuente: LA JORNADA

Comentarios

Comentarios