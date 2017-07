TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

La ley para evitar que los circos tuvieran animales ha tenido un lamentable fracaso, la mayoría de animales han muerto de hambre, de desprecio, de indiferencia ante la realidad que enfrentaron sus “dueños”, ya no me sirves, ya no me das dinero, entonces pa que te quiero. Antes morían de dolor y por las heridas producidas por látigos, picanas eléctricas y ganchos con punta de espuela para el entrenamiento. Quizás, solo quizás, ahora si están descansando, han vuelto a ser libres.

Un poco de historia, por acuerdo de Consejo Universitario del 25 de junio de 1976, se estableció la creación de la escuela de medicina de la Universidad de Colima. Es hasta el año de 1977 cuando entra en funciones y amparada bajo el plan de estudios de la Universidad de Guadalajara, mismo que se modifica en 1982 ya con una estructura académica propia. Tres años más tarde la escuela de medicina se transforma en facultad por acuerdo del propio consejo y siendo Rector de nuestra alma mater el Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa. De esta manera, por más de cuarenta años la Universidad de Colima ha sido la única opción en nuestro estado para cursar la carrera de medicina.

Hace unos días y después de sortear varios obstáculos administrativos que eran necesarios y teniendo en su haber una negativa para la apertura de la carrera de medicina, finalmente el Instituto José Martí logró obtener el Registro de Validez Oficial de Estudios para poner en marcha su nueva y sin duda la que habrá de ser exitosa carrera. Si, leyó usted bien, el próximo mes de Agosto el Instituto José Martí pondrá en marcha la Licenciatura en Medicina General en el estado, la que ya es una oferta educativa viable y económica para todo aquel que desee formarse como médico general, ha señalado el Director General Adjunto del Instituto, Marcos Barajas Yescas.

La convocatoria al proceso de admisión, tras haber obtenido el Reconocimiento de Validez Oficial al plan y programa de estudios de la Licenciatura en Medicina General con clave de autorización SE-015-2017-ES. Ya se encuentra abierta y la pretensión del Instituto es la de integrar dos grupos de 30 alumnos cada ciclo escolar. Para el ingreso a cada generación, se tomarán 60 aspirantes que hayan obtenido el mayor puntaje en el sistema de evaluación para seleccionar a los alumnos, como lo son el curso de inducción, examen propedéutico, examen psicométrico y la entrevista realizada por el departamento de psicología y trabajo social.

La nueva carrera que ofrece el instituto José Martí cuenta con un quirófano y laboratorios de histología, anatomía, química y fisiología para impartir los estudios de medicina, facilitando el aprendizaje de los alumnos dentro de dicha carrera. Además, la plantilla docente la integran experimentados docentes con estudios de maestría y doctorado en áreas afines a la salud. La convocatoria podrá ser revisada en la página oficial del Instituto, www.institutojosemarti.mx, y también se anexará dicha convocatoria en la plataforma de Facebook, Instituto José Martí – Oficial. De igual manera, todos los interesados podrán obtener información llamando al número telefónico del Instituto 31 27819. Felicidades Colima por esta nueva opción para nuestros jóvenes.

Los reconocimientos son buenos, pero ninguno vale más que el cuidado de la vida, la tranquilidad de nuestra sociedad y la paz que anhelamos los colimenses. Es cuánto.

