TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

En el año 2013 Colima ocupaba, según Ignacio Galindo Estrada, Director del Centro Universitario de Investigaciones de Ciencias del Ambiente (CUICA) el tercer lugar nacional en contaminación por DDT en el aire. Por otra parte, quien fuera Delegado Estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Raúl Arredondo Nava, informaría que los ayuntamientos del estado no estaban cumpliendo con la norma relativa al tratamiento y confinamiento de la basura. Sobra decir que fue ignorado por los alcaldes en turno.

Triste realidad, pues en el discurso, quienes nos gobiernan pregonan a los cuatro vientos acciones preponderantes en bien del medio ambiente y de quienes habitamos este planeta, sin embargo la realidad es totalmente distinta. Ríos y aire contaminados en exceso, mantos freáticos, el agua que bebemos, etc. Lo peor de todo es la indiferencia social ante una problemática real que amenaza seriamente la vida como la conocemos. Al decir de alguna personas existen propuestas que duermen el sueño de los justos en espera de que los responsables las autoricen o las lleven a buen puerto, es decir a su operatividad total. Por cierto, la Diputada Gabriela Sevilla hace un señalamiento muy serio en contra de la Semarnat.

Ayer como hoy de manera penosa los medios informativos en sus diferentes formas de expresión siguen siendo una verdadera alternativa para quienes necesitan ser escuchados y más aún, para dar a conocer a los ciudadanos de la situación que guarda nuestro entorno social y de qué manera ello repercute en nuestra vida cotidiana. Escribí penosa porque muchas veces son denunciadas situaciones que exhiben la falta de responsabilidad y el nulo interés de algunos servidores públicos para cumplir con lo que les corresponde, peor aún, suele pasar que en ocasiones existen arreglos por debajo del agua con su respectiva “ayuda monetaria o en especie”, según dicen y así se comenta.

Cuando nos quedará claro que si seguimos jugando a ser Dios la factura será demasiado cara. Es necesario que los servidores públicos recuerden para que están ahí en su puesto y si no pueden que renuncien y si no sirven que los corran para que alguien que si tiene ganas lo haga. Lo malo de todo es que el compadrazgo, las rebanadas de pastel por costo político y otros arreglos impronunciables siguen operando en la toma de decisiones a la hora de nombrar gente “nueva” en un puesto. Entonces la gente pierde credibilidad, confianza y busca nuevas alternativas que le den mejores respuestas, “que roben otros porque estos ya han robado demasiado” me dijo un taxista, “el problemas no es tanto que roben, sino que abusan y además no cumplen lo que prometen” dijo un mecánico. Hartazgo es la palabra, eso vive nuestra sociedad actual ante la falta de cumplimiento de algunos servidores públicos, el detalle es que muchas veces nadie parece darse cuenta, de tal manera que cuando llegue la hora en que la factura sea cobrada los lamentos de nada servirán.

ABUELITAS:

Estoy parado a la espera de cruzar la calle, de pronto se estaciona un automóvil y reconozco a quien lo conduce, religiosa de hace casi cuarenta años, María, mujer tranquila, amable y firme en sus convicciones espirituales. Justo cuando la iba a saludar me doy cuenta que junto a ella un motociclista le indica que se estacione más adelante, hasta eso, el agente muy consciente, pues ella, para atenderlo se detuvo justo al pie de una señal para personas con discapacidad. Media cuadra más adelante le extendió un folio, la venia siguiendo no sé por qué, no creo que haya sido por exceso de velocidad. “andan bravos”, me comentó un señor que esperaba taxi, “les exigen cuota”, por si las dudas me persigné. Es cuánto.

