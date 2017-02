Tema de cuotas escolares en Colima no es grave o constante; además deben ser voluntarias: Hernández

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario de Educación en Colima, Oscar Hernández Rosas, consideró que los legisladores habrán ponderado la importancia para tipificar como delito la petición de cuotas escolares, pero que dicha situación no es grave o constante en la entidad.

“Sí hay situaciones y cuando nos enteramos actuamos, los padres de familia afortunadamente toman una conciencia ciudadana de informar, exigir a la autoridad que participe o resuelva”.

De acuerdo a la normatividad estatal y nacional, que es la que impera en las escuelas, es que como Asociación de Padres y Madres de Familia pueden tomar acuerdos, otorgar una cuota voluntaria.

“Hay padres o madres de familia a los que les será imposible dar dinero o en especie, pero contribuyen con la escuela con mano de obra, y es asunto de los padres de familia; eso deben entender los docentes y directivos”.

Explicó que el tema de cuotas escolares es asunto que no debe ser tratado ni debe ser elemento que coaccione el derecho de la niñez a la educación. “El Artículo 3º Constitucional es muy claro, es obligación del estado, de padres y madres de familia, que la niñez y todas las personas cursen, ahora, hasta la preparatoria”.

Y eso es la escuela pública, un compromiso por el Estado en el que no se piden cuotas, “los directivos y docentes no deben pedirlas y cuando nos enteramos que hacen ello, los sancionamos. No permitimos ni que se impida acceso, permanencia o retengan documentos oficiales, argumentando que padres o madres de familia no han aportado cuotas que ellos propiamente se pusieron de acuerdo y se comprometieron a entregar a la escuela o hacer algunas acciones a favor de la escuela”.

