Supervisa Gaby Benavides avance de obras en la colonia Las Flores

Manzanillo, Col.- La Presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, realizó una gira de trabajo por la delegación Santiago, para supervisar el avance de obras de gran importancia para las familias de diversas colonias de esta localidad, “estamos realizando obra pública en Tapeixtles, Santiago, El Valle, Salagua, El Colomo y otras comunidades, pero también debes vigilar que se estén aplicando los recursos y que las empresas constructoras entreguen obras de calidad”, expuso la alcaldesa en el encuentro que sostuvo con los beneficiarios de estas obras.

En Santiago, visitó la colonia Las Flores, ubicada en la zona cerril de este lugar, ahí se están aplicando más de 4 millones de pesos en la pavimentación en concreto hidráulico de la calle principal, misma que vendrá a cambiar la imagen urbanística de la colonia y los terrenos de quienes aquí habitan tendrán mayor plusvalía.

En ese mismo sitio, la presidenta revisó minuciosamente los trabajos realizados en la cancha de usos múltiples, “desde la presidencia municipal estamos impulsando la habilitación de los espacios deportivos, le estamos invirtiendo como nunca al deporte y la colonia Las Flores no podría ser la excepción, necesitamos dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para que se mantengan alejados de los caminos equivocados, por eso no dudamos en seguir impulsando el deporte, desde la administración que me toca presidir”.

Xochitl Adriana Mayoral Cortes, vecina de la colonia Las Flores, señaló que gracias a estas obras que realiza la presidenta Gaby Benavides en su colonia, la imagen está cambiando y hay muchos beneficios, “anteriormente los taxis no entraban aquí, ahora que la calle ya casi está terminada pueden circular y aun con lluvia pueden transitar, estamos muy contentos con nuestra obra, así como también con la cancha de usos múltiples, hasta llegan jóvenes de otros barrios para jugar con nuestros hijos”.

Faustina Rivera Martínez señaló que desde hace 27 años esperaban una obra como esta que ejecuta la alcaldesa Gabriela Benavides, “estamos muy contentos con la presidenta por esta obra que están haciendo en el barrio y por la canchita; en las noches no podíamos caminar porque caíamos entre los zanjones, estaba muy peligroso y ahora nuestra calle es la mejor de la colonia, Gaby nos prometió la calle y nos cumplió”.

